Black Friday anticipado: consigue EA SPORTS FC 26 para PS5 a un precio increíble

Si hace poco que eres usuario de PS5 y te gustan los juegos de fútbol, esta oferta te interesa. El mejor juego del género que hay actualmente, EA SPORTS FC 26, vuelve a estar en oferta en su edición en formato físico y tiene un 44 % de descuento, así que se trata de un chollo que no puedes dejar pasar. Por cierto, estamos hablando de la edición estándar.

Cuando no está en oferta, EA SPORTS FC 26 cuesta 79,99 euros, pero actualmente está disponible por 44,90 euros en Amazon y 47,90 euros en MediaMarkt. Sin duda, es un buen momento para comprarlo, no todos los días está tan barato. Por cierto, también lo puedes comprar para Xbox Series X, tiene el mismo descuento. En cuanto a las reseñas de los usuarios, no hace falta decir que son mayormente positivas.

El mejor juego de fútbol ahora está 35,09 euros más barato

Sin duda, EA SPORTS FC 26 es uno de los videojuegos de fútbol más ambiciosos, ofreciendo una experiencia que busca acercarse lo máximo posible a la realidad del deporte. Gracias a la potencia de las consolas actuales, los partidos se sienten realistas, con animaciones que reflejan cada detalle del movimiento de los jugadores y un ambiente en el estadio que transmite la emoción de estar en el campo. Aquí tiene mucho que ver la tecnología HyperMotion de última generación y el motor Frostbite.

El modo Carrera, tanto de entrenador como de jugador, le dan un toque más profundo y garantiza muchas horas de diversión. A su vez, Ultimate Team también se renueva, hay más opciones a la hora de evolucionar los jugadores y ampliar las plantillas con héroes e iconos históricos, mientras que Clubes y el modo Rush aportan variedad.

En PS5, la experiencia es aún más inmersiva gracias al DualSense, que transmite la tensión de cada disparo y la resistencia física de los jugadores a través de la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Todo esto en gráficos en 4K y hasta 120 FPS (en 1440p), lo que da como resultado unos gráficos impresionantes.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, y por consiguiente varios días festivos, es el momento perfecto para disfrutar de este juegazo de fútbol que no tiene rival. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta de Black Friday anticipado para hacerte con EA SPORTS FC 26 a precio de derribo.

