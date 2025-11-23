Esta smart TV Xiaomi 4K de 65" baja a 349 euros y revoluciona el Black Friday

Hay días en los que no necesitas grandes planes. Simplemente llegar, dejarte caer en el sofá y dejar que una buena serie o película te acompañe sin prisas. Bajar un poco la luz, coger una manta, quizá algo para picar y darle al play. Pero ese momento cambia muchísimo cuando no tienes delante una pantalla cualquiera, sino una dispuesta a marcar la diferencia.

Una que haga la experiencia más sensorial que tecnológica, que es justo lo que persigue -y consigue- la Xiaomi TV F 65. Es una tele imponente, equilibrada y sorprendentemente refinada para su precio. Pone sobre la mesa 65 pulgadas de imagen 4K, sonido envolvente y un diseño que aporta elegancia en lugar de imponerse.

Aunque esta tele tiene un precio oficial de 579 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, ahora la podemos comprar rebajada en Amazon. Gracias al Black Friday, se queda a 349 euros, con una relación calidad-precio que me parece muy difícil de igualar. Por supuesto, con envío y devolución gratis y con la tranquilidad de comprar en una tienda como Amazon, que no puede dar más seguridad.

Xiaomi TV F 65: una pantalla que llena el salón

Hay algo especial en encender una tele de 65 pulgadas por primera vez. No es solo que sea grande, es el efecto envolvente que genera. En este caso hablamos de un panel 4K, y eso se nota enseguida. Los colores son más vivos, algo que consiguen sin perder naturalidad. Las transiciones de luz son suaves, las sombras conservan información y la luz natural está bien matizada.

A nivel de fluidez, opera con 60 Hz nativos, pero incorpora un modo Game Boost 120 Hz para señales de 1080p. Con esto logra que los movimientos rápidos se perciban más estables. Se agradece en deportes, en videojuegos casuales e incluso en cine. Es una experiencia visual muy equilibrada, con el brillo suficiente, un contraste bien gestionado y una paleta de color que no da lugar al artificio.

Hablar de sonido en un televisor de 349 euros suele ser un ejercicio de contención. No esperas encontrar graves potentes, ni un escenario amplio, ni voces perfectamente separadas. Sin embargo, la Xiaomi TV F 65 sorprende porque construye su audio sobre un fundamento firme: claridad, equilibrio y amplitud moderada, pero convincente.

Lo hace con un sistema de dos altavoces de 10 W con un procesamiento virtual que expande el sonido hacia los lados y un poco hacia arriba, generando la sensación de la que la escena no se queda encerrada en la propia pantalla. Los diálogos se oyen claros sin necesidad de subir el volumen, los graves son contenidos, los agudos suaves... Y el volumen es adecuado para salones medianos.

La elección de Fire TV como sistema operativo en la Xiaomi TV F 65 cambia completamente la experiencia. Nada más entenderla, todo está donde esperas. Es una navegación sencilla pero bien pensada, que te lleva directo a lo que quieres ver. Es justo la fluidez que buscas cuando enciendes la tele y quieres seguir con esa serie de Netflix que dejaste a medias. También te permite crear varios perfiles distintos para que cada miembro de la familia tenga sus recomendaciones personalizadas.

Con todo esto, la Xiaomi TV F 65 es una televisión que, más que entrar en la gama media, reconfigura lo que esperamos de ella. Por 349 euros es difícil pensar en una tele grande que de más. Y en un momento en el que el hogar se ha convertido en un refugio cotidiano, tener una pantalla así es casi una inversión emocional.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.