Bueno, bonito y barato, así es este dron que graba en Full HD y tiene iluminación LED

Si quieres adentrarte en el mundo de los drones por poco dinero, esta oferta te interesa. El FAKJANK F417-A, que tiene un precio de venta recomendado de 109,99 euros, actualmente está disponible por 59,99 euros en Amazon. Estamos hablando de un descuento del 45 %, lo que supone un ahorro de 50 euros. Por cierto, es el precio mínimo histórico, razón de más para que no lo dejes escapar.

Además de no estar nada mal a nivel de características, este dron tiene reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 50 unidades. Por lo tanto, es una opción muy interesante, sobre todo si buscas tu primer dron y no quieres pagar lo que cuesta uno de la marca DJI.

Hazte con el FAKJANK F417-A a precio de derribo en Amazon

El FAKJANK F417-A es un dron de tamaño medio, ligero y fácil de controlar. Para esto último, incluye un mando con controles físicos que es pequeño y compacto. A dicho mando le puedes acoplar tu móvil. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 1080p y cuenta con estabilización para que los vídeos no salgan movidos. Cabe mencionar que la cámara se puede inclinar hasta 90 grados. Al contrario que otros dones, este también tiene iluminación LED, lo que hace que sea más visible en condiciones de poca luz.

Da igual si nunca has usado un dron, este hace que aprender sea muy fácil gracias a su modo de tres velocidades. Así que, para empezar, lo suyo es seleccionar la velocidad más baja y luego ir subiendo. Otras características interesantes son el control por gestos (para tomar fotos o activar el modo de vídeo) y el despegue/aterrizaje pulsando un solo botón.

En cuanto a la autonomía, viene con una batería de 1.600 mAh que ofrece hasta 17 minutos de vuelo. Por último, decir que incluye un destornillador para montar las hélices y los protectores, así como un estuche de transporte y el manual de instrucciones.

Si bien hay muchos drones baratos, por los 59,99 euros que cuesta el FAKJANK F417-A es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon, no te arrepentirás. Eso sí, te recomendamos que seas rápido, no sabemos hasta cuándo estará tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.