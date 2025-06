Cae de precio este móvil con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, HyperOS y 256 GB de almacenamiento

Esta oferta no te dejará indiferente, sobre todo si quieres cambiar de móvil y buscas un dispositivo de gama media que tenga un precio muy competitivo. El Redmi Note 14 Pro 5G vuelve a tener un descuentazo y su precio ha caído por debajo de los 230 euros, así que es un buen momento para comprarlo. Estamos hablando de un smartphone que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5 en Amazon.

El Redmi Note 14 Pro 5G es un móvil que llegó al mercado con un precio recomendado de 399,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 319,99 euros en la web de Xiaomi. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por tan solo 228 euros. Ahora que está tan barato es uno de los mejores móviles de su categoría, poner decir el mejor, que puedes comprar actualmente. Como no sabemos cuándo finalizará esta oferta te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Ahorra 171,99 euros comprando el Redmi Note 14 Pro 5G en Amazon

Si nos adentramos en sus especificaciones, este smartphone destaca por su pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas. Dicha pantalla tiene una resolución de 2.710 por 1.220 píxeles que garantiza una gran nitidez. Además, su tasa de refresco de hasta 120 Hz asegura que el sistema operativo y las aplicaciones se sientan muy fluidas. Ahora bien, activar esta frecuencia de actualización hace que la batería dure menos.

Que un móvil lleve un procesador potente y eficiente es muy importante para disfrutar de una buena experiencia de uso, y aquí el Redmi Note 14 Pro 5G está a la altura de lo esperado gracias al procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Es capaz de mover con soltura las aplicaciones y juegos más exigentes. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, los 256 GB no son ampliables.

Al igual piensas que al ser un móvil de gama media Xiaomi ha descuidado el apartado fotográfico, pero no es así. Aquí encontramos un sistema de triple cámara trasera: principal de 200 megapíxeles, macro de 2 megapixeles y ultra gran angular de 8 megapixeles. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Para finalizar, decir que todo esto se complementa con un chip NFC para pagos móviles, una batería de 5.110 mAh y carga rápida de 45 vatios.

En conclusión, ahora que está mucho más barato del precio recomendado, y si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendarlo. Así que, no lo dudes más y hazte con el Redmi Note 14 Pro 5G antes de finalice la oferta o se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.