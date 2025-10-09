Cae a precio mínimo este altavoz portátil con un sonido potente de 80 W, luces LED y 24 horas de autonomía

Aunque los altavoces portátiles suelen verse con más frecuencia en verano, cualquier época del año es buena para utilizarlos. Además, con Halloween a la vuelta de la esquina y la Navidad acercándose, se convierten en los compañeros ideales para montar la fiesta en cualquier lugar. Así que, si estás buscando uno a buen precio, este potentísimo Soundcore Boom 2 es un auténtico chollo, especialmente ahora que está rebajado a precio mínimo.

Si por algo se caracteriza Soundcore es por ser una marca que ofrece diferentes dispositivos de sonido con una relación calidad-precio difícil de superar. Este altavoz es un claro ejemplo de ello, y más ahora que ha pasado de tener un precio recomendado de 139,99 euros a costar tan solo unos 84,99 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 55 euros para dejarlo a precio mínimo.

Compra el altavoz Soundcore Boom 2 a precio mínimo histórico

El Soundcore Boom 2 es un altavoz portátil supercompleto, el cual es mucho más accesible que otros modelos de la competencia que ni siquiera llegan a ofrecer tantas funciones ni un sonido tan potente. Si empezamos a hablar sobre su diseño, es cierto que no estamos frente a una opción demasiado compacta, aunque integra un asa con un acabado rugoso para transportarlo cómodamente al pesar tan solo 1,66 kg.

A esto debemos sumarle una construcción bastante robusta en la que destaca la rejilla de aluminio 3D que utiliza en la parte frontal, una base de goma para que no se mueva y una iluminación LED en los laterales que se sincroniza al ritmo de la música para dar color a cualquier fiesta, además de que es posible elegir entre varios efectos diferentes o dejar fijo el tono que más nos guste. Sin olvidarnos de que tiene una certificación IPX7 que lo hace resistente al agua y puedes hasta flotar.

Y en cuanto a su sonido, los encargados de darle vida a este altavoz son dos tweeters y un subwoofer que en su conjunto son capaces de alcanzar una potencia máxima de 80 W para vibrar con cada canción. En la práctica, podemos confirmar que los tonos agudos son muy nítidos y que lo graves se hacen notar gracias a unos radiadores pasivos. Eso sí, con el volumen muy alto es probable que la calidad no sea tan excelente como en otras opciones más caras, algo que era de esperar, pero la experiencia es muy positiva y no hay distorsiones.

Otra característica muy interesante es que nos permite desde ecualizar el sonido a nuestro gusto (siempre y cuando tengamos la app Soundcore instalada en nuestro smartphone) hasta emparejarlo con otros muchos altavoces de la marca gracias a la función PartyCast 2.0, algo ideal si buscas un sonido más estéreo y envolvente.

Y para rematar, otro de sus puntos más fuertes es la autonomía, ya que llega a brindarnos hasta 24 horas de reproducción por cada carga. Pero eso no es todo, pues también viene con un puerto USB-C para que podamos cargar cualquier dispositivo, como nuestro móvil con el fin de no quedarnos sin música. En otras palabras, sirve como batería externa para hacerlo aún más versátil.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.