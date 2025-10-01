Se desploma el precio del nuevo Kindle Colorsoft, un libro electrónico con pantalla a color y autonomía brillante

Si eres de esas personas amantes de la lectura, un libro electrónico es una gran opción para tener cientos de libros en la palma de tu mano y continuar leyendo incluso cuando viajas, sin necesidad de cargar con un libro que ocupa y pesa demasiado. Además, hay modelos a color, como el nuevo Kindle Colorsoft, que amplían las posibilidades de lectura y resultan útiles incluso para los más pequeños de la casa, y lo mejor es que ya tiene su primera gran rebaja.

Este novedoso lector de libros electrónicos de Amazon salió a la venta por un precio recomendado de 269,99 euros del que ya podemos olvidarnos, pues ahora tiene una oferta flash que nos permite ahorrar un total de 85 euros para así llevárnoslo por unos 184,99 euros, siendo este el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha (aunque solo estará disponible por tiempo limitado).

Compra el nuevo libro electrónico Kindle Colorsoft a precio mínimo

Amazon Kindle Colorsoft Amazon

El nuevo Kindle Colorsoft es un libro electrónico que lo tiene todo para convertirse en el nuevo superventas de la marca. Al fin y al cabo, no todo son libros de texto. También hay cómics o lecturas para los más pequeños que sin color pierden gran parte de su encanto, y aquí es donde está la clave de este modelo.

Eso sí, antes de entrar en más detalle, vamos a comenzar hablando sobre su diseño. Y es que hereda la misma forma del popular Kindle Paperwhite (que es perfecto si solo quieres disfrutar de una lectura en blanco y negro), pues es igual decompacto, fino y ligero, a lo que debemos sumarle una certificación IPX8 que lo hace resistente al agua, dándonos así la posibilidad de usarlo hasta mientras nos damos un baño sin que corra ningún riesgo.

Y volviendo a lo que comentábamos al principio, lo verdaderamente especial llega en la lectura, ya que cuenta con una pantalla Colorsoft de 7 pulgadas con un acabado que elimina los reflejos. Esta nos ofrece una experiencia visual muy cómoda, destacando sobre todo por su alto contraste y nitidez al ser capaz de mostrarnos hasta 4.096 colores con 150 ppi en gráficos y 300 ppi en blanco y negro. Sin olvidarnos de que dispone de una luz cálida ajustable que es ideal para crear un ambiente más relajante por las noches.

Otra característica a resaltar es que viene con una función 'color de página' que invierte el color de la página a negro y el del texto a blanco, haciendo así el mismo papel que el modo oscuro que nos encontramos en otros modelos. Y si eres de grupo de personas que suele marcar frases en sus libros, podrás subrayar en amarillo, azul, rosa o naranja y posteriormente filtrar por color, además de que también nos permite ajustar el tamaño, el tipo de fuente, el interlineado y los márgenes.

Por otro lado, cabe mencionar que tiene un almacenamiento de 16 GB, el cual es más que suficiente para descargar miles de libros y sigue siendo compatible con una grandísima variedad de formatos. Y aunque funcione a color, su batería sigue siendo capaz de brindarnos hasta 8 semanas de uso con una sola carga, pero hay que tener en cuenta que puede variar dependiendo del brillo, el tiempo de uso que le demos a diario y otros ajustes.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.