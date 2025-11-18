Caen más de 100 euros estos auriculares premium con una de las mejores cancelaciones del mercado

Cada día estamos rodeados de sonidos: pasos, conversaciones, tráfico, notificaciones... Queremos parar, respirar, escuchar nuestra canción favorita o simplemente disfrutar del silencio que nunca tenemos. Queremos un momento donde conseguir nuestro pequeño espacio donde todo se mueva a nuestro ritmo. Solo pedimos un respiro, al que nos pertenezca y que nos recuerde que todavía podemos escucharnos a nosotros mismos.

Justo ahí entran los auriculares Sony WH-1000XM5, diseñados para atrapar ese instante y convertirlo en un espacio propio de calma plagado de detalles. Y ahora que los podemos comprar rebajados en AliExpress, se convierten en una de las mejores recomendaciones que podemos hacer en términos de sonido.

Este modelo tiene un precio oficial de 299 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Sony. Sin embargo, ahora AliExpress nos da la oportunidad de comprarlos por 183 euros, pudiendo ahorrarnos 116 euros respecto a su precio original. Para conseguirlos a este precio deberemos aplicar el cupón ESAE20 que aplicará un descuento extra al descuento que ya tienen aplicado estos auriculares. Y no es el único cupón que podrás usar en la campaña del 11.11 de AliExpress, todos estos están disponibles:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE70 : 70 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 70 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE03 : 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros ESAE02: 2 euros menos en compras mínimas de 10 euros

Sony WH-1000XM5: la calidad de sonido y la cancelación de ruido que mereces

Algo muy particular de estos auriculares es que no intentan llamar la atención desde fuera, pero sí lo hacen desde dentro. Tienen un diseño limpio, suave, sin aristas visuales, como si estuvieran pensados para pasar desapercibidos. Esta vez Sony ha optado por una estructura más delgada que la generación anterior, priorizando la comodidad durante horas.

El acolchado de las copas envuelve la oreja con suavidad, sin puntos de presión. No aprietan, no calientan, no te obligan a recolocarlos cada veinte minutos. Eso, sumado a su peso contenido de unos 250 gramos, hace que te olvides de que los llevas puestos. Eso sí, ya no se pliegan, pero eso también contribuye a que sean más sólidos.

El corazón de este modelo es su transductor de 30 mm que ha sido construido con materiales que reducen las vibraciones indeseadas. Es un driver pequeño pero extremadamente refinado. No solo escuchas buena calidad, escuchas profundidad, textura. Los graves tienen cuerpo pero no invaden, las voces suenan limpias y la percusión tiene aire alrededor. Tiene un rango de frecuencias muy amplio, desde 4 Hz hasta 40000 Hz, así que tendrás todos los detalles que estás buscando.

Pero lo que distingue de verdad a este modelo es su cancelación de ruido activa. Para lograrla hacen falta dos procesadores que se encargan de interpretar lo que pasa fuera y devolver silencio. La experiencia es sorprendente. Desaparece el murmullo de la oficina, los ruidos de motores, el tráfico, las conversaciones ajenas... Además, introducen su optimización automática que analiza cómo los llevas puestos para ajustar la cancelación en tiempo real. Y si necesitas interactuar con el mundo, bastará con colocar la mano sobre la copa derecha para activar el modo ambiente.

La autonomía es otro de esos puntos en los que no tienes que preocuparte. Sin cancelación pueden alcanzar las 40 horas de escucha y, si activas la ANC, seguirán ofreciendo 30 horas, una cifra muy generosa que nos permite despreocuparnos durante semanas. Y en la app de Sony podrás ajustar la ecualización a tu gusto, controlar la cancelación y ajustarlo todo de manera más fina.

Es un modelo diseñado para convivir contigo, y eso se nota. Todo se siente natural, los gestos táctiles funcionan bien, la cancelación se adapta sin que tengas que darle vueltas a los ajustes. Hacen su trabajo y lo hacen bien, sin exigir nada a cambio. Y ahora que tienen 116 euros de descuento, se colocan en un punto mucho más accesible que te permite disfrutar de unos auriculares premium muy por debajo de su precio oficial.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.