Casi a precio mínimo este dron DJI que graba en 4K con una estabilidad alucinante y se puede usar sin licencia

Lo sé, esos vídeos aéreos que ves en redes sociales son tan espectaculares que dan ganas de tener un dron para llevarlo a esos spots que solo tú conoces y grabar tomas únicas. Y lo mejor es que cualquiera puede hacerlo, ya que no es necesario tener una licencia para pilotar algunos modelos como este DJI Mini 3, el cual es espectacular en todos los aspectos y vuelve a tener una oferta flash que lo deja mucho más barato.

Este dron de la popular marca DJI, que es especialista en este terreno, tiene un precio recomendado de 379 euros que ahora puedes dejar atrás. Y es que por tiempo limitado está rebajado por apenas unos 319 euros en Amazon, lo que nos permite ahorrar unos 60 euros con su compra. Además, en esta versión no lo encontrarás más barato en ningún otro comercio.

Compra el dron DJI Mini 3 a mejor precio gracias a una oferta flash

DJI Mini 3 DJI

El DJI Mini 3 es un dron con una calidad excepcional tanto para principiantes como para usuarios con algo de experiencia en el pilotaje de este tipo de dispositivos, ya que, gracias a su peso ultraligero de 248 gramos, tiene una certificación de clase C0. En otras palabras, no es necesario que tengamos una licencia para poder volarlo. Eso no significa que podamos ignorar la normativa vigente, además de que sigue siendo recomendable registrarse como operador en AESA para que tu dron tenga un número de identificación. Y para rematar, su diseño compacto con alas plegables nos permite transpórtalo sin complicaciones.

Por otro lado, incorpora nada más y nada menos que un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas con apertura f/1.7, el cual se defiende en prácticamente todo tipo de condiciones lumínicas. No importa si es de día o de noche, los resultados son sorprendentes al ser capaz de grabar en una resolución 4K a 30 fps tanto en formato horizontal como vertical, siendo este último la mejor opción para compartir nuestros vídeos desde el aire en redes sociales. De todas formas, también nos da la posibilidad de hacer fotografías de 12 MP y en formato RAW para facilitar su edición.

Y otro de los puntos más diferenciales de este modelo, al igual que en otros de la marca, es que nos garantiza una estabilización bestial. No importa el giro que hagas o si hace algo de viento, pues dispone de una resistencia al viento de nivel 5 para soportar ráfagas de hasta 38 km/h y su gimbal mecánico de 3 ejes hace magia. Asimismo, para obtener resultados más creativos, nos da la opción de elegir entre distintos modos de vuelo inteligente, pudiendo desde grabar una toma en 360 grados hasta grabar tomas más cinematográficas o incluso seguirnos manteniéndonos siempre un buen encuadre.

Su apartado de autonomía tampoco pasa desapercibido. Este DJI Mini 3 viene con una batería de vuelto inteligente de 2.453 mAh que nos brinda hasta 38 minutos de vuelo, por lo que, si tienes una o más de repuesto, podrás pasar horas grabando tomas únicas. Sin olvidarnos de que en este pack incluye el mando de control DJI RC-N1, que se caracteriza por tener un soporte para colocar nuestro móvil y ver la imagen de lo que está grabando el dron a tiempo real.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.