Chollo del día: este robot aspirador Roomba que friega y aspira tiene un gran descuento

A la hora de mantener nuestra casa limpia y de paso tener mas tiempo libre para nosotros, un robot aspirador es una gran opción. Pues bien, aquí entra en juego el iRobot Roomba Combo 105, que cuenta con una serie de características que no te dejarán indiferente. Si te preguntas si realmente merece la pena comprarlo, basta con echar un vistazo a las reseñas para ver que los usuarios están encantados.

Si bien precio recomendado es de 299 euros, en el momento de escribir estas líneas está disponible por solo 169 euros en Amazon, MediaMarkt y la web de iRobot, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Estamos hablando de 130 euros menos, lo que la convierte en una oportunidad difícil de rechazar. Si pensabas comprar un robot aspirador y no querías arriesgarte, con este aciertas seguro.

Un robot aspirador muy bien valorado que ahora cuesta 130 euros menos

Una de las cosas que hace de este robot aspirador una opción más interesante que otras, es su capacidad para aspirar y fregar al mismo tiempo. A la hora de hacer una limpieza más profunda cuenta con el modo SmartScrub, que duplica la potencia para eliminar manchas difíciles como café o suciedad incrustada. Además, puedes elegir entre aspirado, fregado o ambos. A todo esto, tampoco tendrás que preocuparte por las alfombras, ya que las detecta automáticamente y evita mojarlas.

Al estar hablando de un robot aspirador, la navegación un aspecto muy importante. Pues bien, gracias a la tecnología ClearView LiDAR, el iRobot Roomba Combo 105 mapea tu hogar con precisión, evita obstáculos y limpia de forma ordenada, incluso en la oscuridad. A esto se suma una potencia de succión de 7.000 Pa, combinada con un cepillo multisuperficie y otro para esquinas, lo que se traduce en suelos impecables.

Controlarlo es igual de sencillo. Puedes usar la aplicación iRobot Home para programarlo, crear zonas restringidas o consultar el estado del filtro. También es compatible con Alexa, Siri y el Asistente de Google. Por último, cabe destacar que su batería ofrece hasta 120 minutos de autonomía.

Aunque hay muchos otros aspiradores por menos de 170 euros, no todos están a la altura del iRobot Roomba Combo 105. Además, se trata de una marca muy reconocida y sinónimo de calidad, razón de más para comprarlo. ¡Aprovecha!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.