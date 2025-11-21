No esperes a Navidad: la PS5 Slim Digital tiene la rebaja que todos deseábamos por el Black Friday

De todas las consolas de nueva generación, la PlayStation 5 es la más deseada, y lo será aún más cuando finalmente llegue el esperado GTA VI, que promete ser uno de los juegos más espectaculares de los próximos años. Por eso, si estabas esperando el momento adecuado para comprarla, ahora es la ocasión perfecta: ya tiene una rebaja impresionante por el Black Friday. ¡Corre antes de que vuele!

A pesar de que esta consola de Sony en su versión digital tenga un precio recomendado de 499,99 euros, ahora podemos aprovechar un descuentazo total de 150 euros para conseguirla por tan solo unos 349,99 euros en Amazon. La oferta estará disponible hasta el próximo día 4 de diciembre, aunque te recomiendo darte prisa, porque cuando aparecen rebajas tan grandes suele agotarse el stock, que es lo que ya ha sucedido con el pack que incluye el EA Sports FC 26 (al cual le puedes echar un ojo de vez en cuando para ver si vuelve a estar en oferta).

Si quieres ir un paso más allá, también está rebajada a lo grande la PlayStation 5 Pro por unos 699 euros. Y en el caso de que ya tengas la consola y busques un segundo mando, tienes el DualSense clásico rebajado por unos 49,99 euros. Todo ello sin dejar de lado que, como alternativa de compra, incluso en AliExpress puedes llegar a conseguir una PS5 por debajo de los 300 euros aprovechando las rebajas y cupones activos.

Compra la PlayStation 5 Slim Digital con un descuento de 150 euros durante el Black Friday

Aunque cueste creerlo, ya han pasado cinco años desde el lanzamiento de la PlayStation 5, y durante todo este tiempo Sony ha ido introduciendo varios cambios en su diseño. El último llegó hace apenas unas semanas, ya que ahora todos los modelos que están a la venta estrenan el nuevo chasis E, el cual se caracteriza por sustituir el acabado brillante por uno mate en la zona de los puertos USB, la rejilla del ventilador y el frontal. Mientras que en su interior también hay novedades, pues tenemos un disipador más ligero y un regreso al punto de partida en cuanto al almacenamiento disponible, algo de lo que hablaremos más adelante.

En este caso, la oferta de la que estamos hablando la tiene la PS5 Slim (el modelo más compacto de todos) en su versión digital. Y a diferencia de la versión estándar, no incluye ningún lector de discos. Aun así, si en algún momento queremos jugar en formato físico o reproducir discos Blu-ray, siempre tenemos la opción de comprar el lector por separado, una jugada estratégica de Sony que no le ha salido nada mal.

A día de hoy, que venga sin lector de discos no supone ninguna desventaja y por eso mismo es la opción que más recomendamos, pues la gran mayoría de personas terminamos comprando los juegos de manera digital desde la propia PlayStation Store. Eso sí, es cierto que de esta manera el almacenamiento disponible se llenará más rápido y, como comentábamos antes, ahora ha vuelto a reducirse al traer instalado un SSD de 825 GB. Aun así, todo problema tiene solución: Sony sabe que esto puede ser un inconveniente y por eso, tras la tapa, nos encontramos con una ranura adicional en la que podemos añadir otro SSD para aumentar mucho más la capacidad y tiempos de carga.

Por lo demás, sigue siendo igual de potente que siempre al montar un procesador AMD Zen 2 y una GPU personalizada con arquitectura AMD RDNA 2, dándonos la posibilidad de jugar a una resolución máxima de 4K. Además, es compatible con HDR y con tecnologías como el Ray Tracing, lo que nos permite disfrutar de gráficos mucho más realistas.

Siendo objetivos, no hay mejor consola de nueva generación que esta. Y como de costumbre, en la caja nos encontramos con un mando DualSense en color blanco que destaca por su ergonomía, retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de echarnos unas partidas.

