El mejor momento ha llegado: el Samsung Galaxy S25 Ultra ya está más rebajado que nunca en Amazon

Son muchos los móviles que han pasado por nuestras manos a lo largo de este año, pero ninguno como el Samsung Galaxy S25 Ultra. Es de esos terminales que brillan lo mires por donde lo mires, y la buena noticia es que ya no hace falta esperar más tiempo para encontrarlo algo más barato, pues Amazon ha tirado la casa por la venta por el Black Friday y lo ha dejado a precio mínimo histórico.

Este maravilloso móvil de Samsung se lanzó a principios de año con un precio recomendado de 1.459 euros, pero ahora, gracias al Black Friday, podemos dejar esa cifra muy atrás. Si aprovechas la oportunidad, lo puedes conseguir por tan solo 999 euros en Amazon, ya que tiene un descuentazo de 460 euros. Y como de costumbre, su envío es gratuito y más rápido si eres cliente Prime.

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra por su precio más bajo hasta la fecha en Amazon

Desde el primer día que lo tuvimos en las manos, lo teníamos claro. El Samsung Galaxy S25 Ultra es el mejor gama alta que puedes encontrar en estos momentos. A simple vista nos lo demuestra tanto con un diseño premium, ya que está construido con titanio y aluminio, como con una enorme pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas que se ve de lujo, llegando a brindarnos una resolución QHD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits.

Está impulsado por un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy que ejecuta sin fisuras cualquier tarea. No importa si lo usamos para editar vídeos, jugar o sacarle partido a las diferentes funciones de IA, responde de manera inmediata a todo lo que le pidamos. Sin dejar de lado que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Otro gran motivo para fijarse en él es su espectacular cámara. La competencia cada vez es mayor, pero Samsung ha vuelto a sorprender con su cuádruple cámara trasera, la cual está formada por un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un doble teleobjetivo de 50+10 MP que es el que marca la diferencia, pues el zoom que tiene nos deja asombrados. Asimismo, nos permite grabar vídeo en 8K y las fotos de noche se ven mucho mejor que en la anterior generación. Mientras que su cámara frontal de 12 MP sigue siendo una de las más completas que hemos visto en un móvil.

Otra característica a tener en cuenta son que ya funciona bajo la nueva capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y se seguirá actualizando durante muchos más años sin problemas. De hecho, con la potencia que tiene, no es uno de esos móviles que generan dudas a largo plazos, al contrario.

Quizá donde menos destaca es en su apartado de autonomía, porque tenemos una carga rápida de 45 W y una batería de 5.000 mAh, aunque esta es capaz de proporcionarnos hasta dos días de uso gracias a la eficiencia del procesador. Por lo tanto, si buscas lo mejor de lo mejor en un smartphone, este superará todas tus expectativas y ya te adelanto que tardaremos mucho tiempo en verlo tan rebajado como ahora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.