Esta cafetera es tan bonita que ya solo por el diseño vale la pena, pero además está de oferta

Llevo días hablándote de la Promo de Verano de AliExpress y, siento decirlo así, pero tiene toda la pinta de que voy a seguir haciéndolo. Entiéndeme, es una de las mejores promociones del año y nos permite comprar prácticamente cualquier cosa rebajada, desde móviles hasta patinetes eléctricos, pasando por auriculares o cafeteras semiautomáticas tan bonitas como la que te traigo hoy. Fíjate si me parece bonita, que la tengo en mi cocina y no me canso de mirarla (ni de usarla).

Me refiero a la Create Thera Retro Pro, una cafetera que ahora puedes comprar rebajada en AliExpress. Para conseguirla al mejor precio posible deberás utilizar el cupón ANDRO4ALLES10 en el momento de hacer tu compra. Así, aplicará un descuento extra de 10 euros en la cesta, consiguiendo bajar la cafetera hasta los 116 euros. Piensa que, además, la envían desde España, lo que quiere decir que la tendrás en casa en un par de días, y tiene envío y devolución gratis por si no te convence al recibirla (cosa que dudo).

Este modelo tiene un precio oficial de 149,95 euros, y es algo que puedes comprobar en la web de Create. Por experiencia te digo que no es un modelo que se suela rebajar, así que poder comprarla con este descuento no es algo habitual. Antes de contarte todo lo que tienes que saber acerca de ella, me gustaría decirte que hay otros cupones activos en AliExpress que podrás utilizar para ahorrar lo máximo en tus compras, concretamente en esta selección de artículos, siempre que no incluyan móviles ni productos digitales. Estos son los cupones disponibles:

La Create Thera Retro Pro es la cafetera más bonita que puedes comprar

Es una realidad que hay productos que compras por necesidad y otros que eliges por placer. Quizá esta cafetera se acerque más a la segunda categoría porque es verdad que hace café y lo hace bien, pero lo primero que piensas cuando la ves es "la quiero en mi cocina". Con su diseño retro, su variedad de colores entre los que elegir y sus detalles metálicos, más allá de una cafetera semiautomática es una declaración de estilo.

Todo en esta cafetera está pensado para que entre por los ojos: su forma, sus mandos clásicos, su acabado, su palanca central... Es una mezcla entre máquina profesional y electrodoméstico vintage. Te gustará tenerla a la vista y te aseguro que acapara miradas. Aun así, con su tamaño compacto, su depósito de 1,25 litros y su estructura sólida, se nota que es una cafetera bien hecha, no un objeto decorativo.

Ahora que ya ha quedado claro lo bonita que es, pasemos a lo importante: cómo prepara el café. Funciona a través de una bomba italiana de 20 bares de presión que consigue extraer todo el sabor y aroma del café molido que suelas utilizar. Esta extracción dará lugar a una crema densa que será una de las principales diferencias con respecto a utilizar una cafetera básica. Con esta Create podrás olvidarte de las cápsulas porque funciona con café molido estándar, y trae dos portafiltros diferentes que te permitirán hacer uno o dos cafés. Tiene un brazo de acero inoxidable que se engancha con seguridad y ofrece un flujo de café constante, sin goteos ni cortes.

El motivo que me llevó a elegir esta cafetera frente a otros modelos similares es su vaporizador lateral orientable y su depósito de leche incluido. En él podrás verter la leche que necesites y, si te sobra, meter el depósito en la nevera para que no se estropee. Podrás elegir entre tres tipos de café: espresso, capuchino o con leche. Y, para cada uno, elegir 1 o 2 tazas. De esta manera, la cafetera utilizará le leche necesaria para tu preparación, sin que tengas que añadirla de forma manual.

Como te decía antes, yo tengo esta cafetera en mi casa. En cuanto le coges el truco y aprendes las proporciones de café y el grado de prensado, es una cafetera muy fácil de utilizar que ofrece resultados excelentes, propios de una cafetería. Además, no estarás generando residuos plásticos a diario, como pasa con las cafeteras de cápsulas, y con lo que te ahorras en su compra podrás comprar café para una buena temporada.

