Este altavoz de JBL es el más vendido: ofrece un buen sonido, cabe en un bolsillo y es baratísimo

Existen altavoces portátiles que no necesitan ser grandes para ofrecer un buen sonido. Al contrario, destacan por ser muy prácticos y ligeros para llevarlos cómodamente en el bolsillo. El JBL Go 4 es la gran demostración de ello, y no es casualidad que actualmente sea el modelo más vendido en Amazon.

Ya podemos dejar atrás los 49,99 euros por los que salió a la venta este altavoz superventas de JBL, porque ahora está disponible por apenas 33,99 euros en Amazon gracias a un descuento del 32% que ni siquiera está disponible en todos sus colores. Como alternativas, en MediaMarkt está rebajado al mismo precio, en El Corte Inglés por 36,37 euros y en PcComponentes por unos 38,99 euros.

Compra el altavoz JBL GO 4 más barato con descuento

El JBL GO 4 es uno de esos altavoces que se ganan un sitio en cualquier bolsillo o mochila por lo fácil que resulta llevarlo encima. Cuenta con un diseño compacto que cabe en la palma de la mano y en uno de sus laterales incluye una pequeña asa para transportarlo fácilmente y colgarlo en el manillar de nuestro patinete, en el porta esponjas de la ducha o en cualquier lugar que se te ocurra. A esto debemos sumarle que, a pesar de estar fabricado con materiales reciclados, transmite una sensación de solidez que sorprende en un modelo tan compacto y apenas pesa 190 gramos.

Que no te engañe su tamaño. Cuando empieza a sonar, demuestra por qué es el altavoz más vendido de JBL. Llega a alcanzar una potencia máxima de 4,2 W que es más que suficiente para invadir con un sonido nítido cualquier habitación o un pequeño espacio al aire libre. A esto debemos sumarle que utiliza una tecnología Pro Sound que potencia los graves y un rango de frecuencia de 90 Hz a 20 kHz, por lo que se adapta bien a cualquier género musical.

Otro de sus grandes puntos es la resistencia, pues dispone de una certificación IP67 para asegurarnos de que ni el polvo ni el agua lo detendrán, así que es perfecto para llevarlo a la piscina, la playa o en una escapada de montaña. No importa el terreno, está preparado para aguantar el ritmo de nuestros planes.

También es importante mencionar que es compatible con Auracast, lo que te permite enlazarlo con otros altavoces para disfrutar de un sonido más envolvente, y que su batería llega a proporcionarnos hasta 7 horas de reproducción continua. Sin olvidarnos de que, descargando la app JBL Portable, podemos ecualizar el sonido a nuestro gusto, seleccionar entre diferentes modos preestablecidos o activar el modo Playtime Boost para extender su autonomía un poco más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.