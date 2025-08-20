Altavoces Bluetooth
Apple tiene el altavoz portátil que arrasa en cualquier fiesta: sonido premium y ahora a precio casi mínimo
Con este altavoz podrás disfrutar de un sonido de altísima calidad, una función de batería externar para cargar tu móvil y hasta 24 horas de autonomía, entre otras muchas cosas
Hay altavoces portátiles que, además de sonar realmente bien, nos ofrecen una gran variedad de funciones que los hacen muy versátiles en cualquier momento del día. Esto es lo que pasa con el renovado Beats Pill, que ha llegado con ligeras modificaciones para convertirse en una de las mejores opciones si buscas un modelo más o menos económico, sobre todo ahora que está en oferta casi a precio mínimo.
Ver un dispositivo de Apple con descuento no suele ser muy habitual, y por eso hay que aprovechar las oportunidades que aparecen. En el caso de que estuvieses en la búsqueda de un altavoz, este la marca Beats (que desde hace ya un tiempo pertenece a Apple) tiene en estos momentos un descuento total de 50 euros que lo deja por unos ajustados 119 euros en Amazon, siendo uno de sus mejores precios hasta la fecha.
Compra el altavoz portátil Beats Pill al mejor precio con descuento
El Beats Pill es un altavoz portátil que, tras un tiempo fuera del mercado, ha regresado con algunos cambios muy interesantes para convertirse en una de las mejores opciones por su rango de precios. A nivel de diseño, nos encontramos con que tiene una forma cilíndrica que nos recuerda a una píldora (de ahí su nombre). Y en cuanto a su construcción, dispone de una carcasa de policarbonato, una rejilla metálica perforada en la parte frontal, una base de goma antideslizante y unos botones de control en la parte superior.
Eso sí, el mayor cambio que apreciamos es que ahora el altavoz está inclinado 20 grados hacia arriba para proyectar la música hacia nuestros oídos, además de que cuenta con una certificación IP67 que lo hace resistente frente al polvo y al agua. Pero eso no es todo, pues uno de sus laterales está preparado para añadir un cordón extraíble con el fin de facilitar aún más su transporte, ya que apenas pesa unos 680 gramos.
Pasando a hablar sobre su calidad de sonido, que es lo que realmente nos importa, Beats ha afinado la fórmula. En el interior de este altavoz tenemos un tweeter rediseñado y un woofer ovalado capaz de mover hasta un 90% más de aire que el modelo de anterior generación. Esto se traduce en agudos claros, voces bien definidas y unos graves con fuerza, logrando un sonido equilibrado y con pegada tanto fuera como dentro de casa.
Otra característica a resaltar es que en la parte trasera tenemos un puerto USB-C que no solo sirve para cargar el altavoz, sino que también nos permite disfrutar de un audio de alta resolución por cable y hace la función de batería externa para cargar la batería de nuestro móvil u otros dispositivos que conectemos, algo que podemos ver en otros modelos populares como el nuevo JBL Charge 6.
Y si ponemos el ojo en su apartado de autonomía, tiene una batería de gran capacidad para brindarnos hasta 24 horas de reproducción continua, así que está preparado para seguirnos el ritmo en cualquier fiesta, aunque es cierto que esto dependerá mucho del nivel de volumen con el que lo usemos. Para rematar, es posible emparejarlo con otro altavoz para crear un ambiente más envolvente y utiliza una tecnología Fast Fuel para obtener 2 horas extra de música en apenas 10 minutos.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
