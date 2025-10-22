Drones
Este dron por menos de 270 euros es perfecto para principiantes que no tengan licencia y quieran grabar en 4K
Es una gran alternativa a los modelos Mini de la marca DJI, ya que nos ofrece una gran variedad de funciones interesantes, una estabilidad profesional y buena calidad de imagen
¿Qué marcas de drones conoces? Las personas que son capaces de responder a esta pregunta seguramente te digan DJI y ninguna más, algo que es normal, ya que es quien domina por completo este terreno. Aunque, en el fondo, tiene competencia, y cada vez más seria. Tan solo hay que echar un ojo a este Potensic ATOM, un modelo perfecto para principiantes que buscan un dron y que ahora está algo más barato.
Este dron de la marca Potensic tiene un precio recomendado de 289,99 euros que ya de por sí lo hace bastante atractivo, pero es que ahora, gracias a un pequeño descuento de 20 euros, podemos aprovechar para añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 269,99 euros en Amazon. Y por poco más puedes encontrar otros packs que incluye desde baterías extra hasta un bolso para facilitar su transporte.
Compra el dron Potensic ATOM con grabación en 4K al mejor precio
El Potensic ATOM es un dron pensado para principiantes que destaca por su gran relación calidad-precio, convirtiéndose así en una alternativa muy interesante a la popular marca DJI para grabar vídeos de lugar o paisajes increíbles con una buena calidad sin necesidad de gastar demasiado.
En primer lugar, nos encontramos con un diseño sólido y muy compacto que facilita enormemente su transporte. De hecho, cuando está plegado cabe perfectamente en la palma de nuestra mano y, para rematar, al pesar menos de 250 gramos tiene una certificación C0 que nos permite volarlo sin tener una licencia. Eso sí, es obligatorio tenerlo siempre a vista, no superar los 120 metros de altura y no volarlo sobre aglomeraciones de personas, entre otras cosas que puedes consultar en la actual normativa.
Por otro lado, incorpora un sensor Sony CMOS de 1/3 pulgadas con una apertura f/2.2 que se defiende bastante bien cuando es de día, llegando a labrar a una resolución máxima de 4K a 30 fps. Igualmente, si no te importa perder algo de detalle para ganar en fluidez, nos da la opción de bajar la resolución. Sin dejar de lado que nos da la posibilidad de hacer fotografías de 12 megapíxeles en formato RAW o JPEG, además de que dispone de un zoom digital de hasta 3x para ver más de cerca esos objetos u edificios que están algo lejanos y un temporizador.
Pero lo que más nos gusta de este dron es su sorprendente estabilización, ya que cuenta con un gimbal mecánico de tres ejes sin escobillas que elimina el balanceo o las vibraciones y una resistencia al viento de nivel 5 para aguantar rachas de hasta 38 km/h. En otras palabras, es un dron fiable con el que podemos grabar tomas profesionales.
Otras características a tener presentes son que tiene tres modos de vuelo que aumentan o reducen la velocidad máxima, un total de 5 funciones de QuickShots para grabar automáticamente planos específicos (por ejemplo, vuela en un círculo alrededor del sujeto), una función de seguimiento automático y un sistema de geolocalización GNSS muy preciso.
En cuanto a su manejo, es muy sencillo e intuitivo al incluir un mando de control con soporte deslizante para colocar el smartphone en el centro y así poder ver en tiempo real lo que está capturando el dron a través de la app Potensic, algo que es posible gracias a la tecnología de transmisión PixSync 3.0. Y para rematar, viene con una batería extraíble de 2.230 mAh que llega a brindarnos hasta 32 minutos de vuelo, aguantando así incluso más que otros drones más caros.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar