De oferta los auriculares de Samsung con cancelación adaptativa y hasta 30 horas de autonomía

Desgraciadamente, el ruido es la banda sonora no oficial de nuestra vida diaria. Lo encontramos en la ciudad, en el transporte público, en la oficina... incluso en los momentos en los que lo único que buscamos es relajarnos. Y, sin embargo, también hemos aprendido a domesticarlo, a transformarlo en silencio cuando lo necesitamos, y en música cuando queramos evadirnos.

En esa búsqueda de equilibrio entre calma y sonido, la tecnología ha dado un salto decisivo que Samsung no ha querido perderse. Ha creado los Samsung Galaxy Buds 3, unos auriculares que, además de reproducir canciones, entienden el entorno, se adaptan a nosotros y ofrecen una experiencia pensada para adaptarse a nuestra rutina.

Tras echar un vistazo a la web de Samsung hemos podido comprobar que estos auriculares tienen un precio oficial de 179 euros, pero la buena noticia es que los podemos comprar rebajados en AliExpress, donde rondan los 91 euros. Son casi 90 euros de descuento, una cantidad que te vendrá genial para afrontar esta vuelta al cole con un poco más de holgura.

Samsung Galaxy Buds3, más que unos auriculares inalámbricos

Cada uno de estos auriculares pesa solo 4,7 gramos y, aun así, incorpora una gran cantidad de tecnología en su interior. Con respecto a generaciones anteriores, ahora tienen un formato más estilizado que se adapta mejor al oído, mientras que su estuche inteligente mantiene un tamaño compacto que te permitirá guardarlo en cualquier bolsillo. La certificación IP57 es un salto importante porque garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que convierte a estos auriculares en una opción ideal para entrar o para soportar días de lluvia sin preocuparte.

Pero lo que marca la diferencia en estos auriculares es su altavoz de 11 mm que funciona de manera unidireccional y que está acompañado por un sistema de 6 micrófonos que trabajan en conjunto para mejorar la captación de voz en las llamadas. Su compatibilidad con AAC, SBS y SSC-UHQ eleva la experiencia musical, mientras que el ecualizador adaptativo se encarga de ajustar automáticamente el perfil sonoro según el entorno. Como resultado, tendremos un audio equilibrado y personalizado sin que tengas que llevar a cabo un ajuste manual.

Otro de los grandes protagonistas de estos auriculares es el sistema de cancelación activa de ruido. No se limita a aislar de una forma básica, sino que aprende del entorno y ajusta en tiempo real en nivel de reducción de ruido. Gracias a esto, si haces un viaje en metro atenuará el ruido del vagón, pero si caminas por la calle dejará pasar voces y sonidos importantes para que vayas más seguro.

Si hablamos de su batería podemos hablar de hasta 5 horas de autonomía si tenemos la ANC activada, que serían un total de 24 horas de escucha si aprovechamos al máximo la carga del estuche. Y, si desactivamos la cancelación, hablaremos de 6 y 30 horas respectivamente. En la práctica, podrás usarlos durante toda la jornada sin necesidad de ponerlos a cargar.

Utilizan la versión de bluetooth 5.4 para asegurar una conexión rápida y estable con un menor consumo de energía. Y ofrecen funciones únicas como el recordatorio de estiramiento de cuello, ideal si pasas muchas horas trabajando sentado o mirando hacia la pantalla. Son unos auriculares pensados para quienes valoran la música de alta calidad, pero también para quienes buscan comodidad en el día a día. Y, con el descuento que tienen ahora, es inevitable mirar hacia ellos.

