Este móvil de Motorola es un diamante en bruto dentro de la gama media y ahora sale muy barato

Si por algo destaca Motorola es por ser una marca fiable a la hora de comprar un nuevo smartphone. No solo porque lleva años acompañándonos, sino porque ofrece modelos con un rendimiento sobresaliente. Una de sus últimas joyas es el Motorola Edge 60, que si te das prisa puedes encontrarlo con una oferta flash a precio mínimo.

Este novedoso teléfono de Motorola es una de las propuestas más interesantes que podemos encontrarnos dentro de la gama media este 2025. Y aunque tiene un precio recomendado de 429 euros, ahora puedes aprovechar su actual descuento total de 50 euros para conseguirlo por unos 379 euros en Amazon, mientras que en MediaMarkt se está vendiendo por unos 399 euros.

Compra el teléfono Motorola Edge 60 más barato

El Motorola Edge 60 es uno de los últimos móviles que la marca ha lanzado para seguir arrasando en la gama media y, tras haberlo tenido en nuestras manos, ya te adelantamos que nos ha parecido una maravilla. Una vez más nos demuestra que no hace falta cambiar el diseño con cada lanzamiento, pues sigue manteniendo la misma personalidad y estilo.

Ahora su acabado es más premium, aunque cambia según el color en el que lo escojamos. En verde tiene una trasera de silicona inspirada en lienzos, mientras que el azul toma de referencia la sensación de cuero vegano típica en otros terminales. Sea como sea, se siente muy cómodo en las manos, algo en lo que juega un papel clave tanto su grosor de 7,9 mm como su ligero peso de 179 gramos, y dispone de una certificación IP68 e IP69.

La pantalla también sigue siendo unos atractivos. Monta un panel pOLED curvo de 6,67 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución Super HD (2712 × 1220 px), una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 4.500 nits que está cerca de triplicar al modelo de anterior generación, además de que está muy bien protegida con Corning Gorilla Glass 7i.

Por otro lado, su apartado fotográfico nos sorprende por lo versátil que es. La apuesta de Motorola en este dispositivo es una triple cámara trasera a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP que a su vez hace la función de un macro y, la gran sorpresa, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, el cual es cierto que no ofrece resultados tan buenos como el resto, pero está presente y es algo raro de ver por este rango de precio. Por si fuera poco, incluye una cámara frontal de 50 MP que es sobresaliente, y todos estos sensores son capaces de grabar en 4K.

Y en cuanto a rendimiento, se desenvuelve a la perfección en cualquier tarea cotidiana e incluso en juegos al traer instalado un procesador MediaTek Dimensity 7300, que al mismo tiempo se acompaña de una memoria RAM de 12 GB que se puede expandir y un amplio almacenamiento de 512 GB. Si a esto le sumamos la presencia de la inteligencia artificial y que funciona bajo una capa de personalización Hello UI basada en Android 15, la cual mantiene una interfaz limpia y solo añade herramientas útiles, la experiencia es sublime.

Por último, nos encontramos con más autonomía, ya que cuenta con una batería de 5.200 mAh que supera fácilmente un día y medio de uso. Y admite una carga rápida de 68 W, pudiendo así pasar del 0% al 100% en menos de una hora. En definitiva, estamos hablando de un móvil equilibrado que combina potencia suficiente, autonomía para aguantarnos el ritmo, buenas cámaras y un diseño que no pasa desapercibido.

