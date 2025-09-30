Cae el precio de este nuevo móvil Samsung Galaxy de gama media que promete hasta 6 años de actualizaciones

Samsung es una de esas marcas que de vez en cuando, sin previo aviso, sorprende lanzando algunos terminales. El ejemplo más reciente es el Samsung Galaxy A17 5G, un modelo que ha llegado con ciertas mejoras para consolidarse en la gama media económica, pero sobre todo sorprendiendo por prometer actualizaciones del sistema operativo durante muchos años. Si a esto le sumamos que ahora tiene su primera gran rebaja, merece bastante la pena echarle un ojo.

Hace apenas un par de meses aterrizó en el mercado este teléfono de Samsung por un precio oficial de 309 euros, pero tan solo hemos tenido que esperar unas pocas semanas para encontrarlo más barato. Y es que, aprovechando la oferta flash que tiene, hoy nos lo podemos llevar por unos ajustados 279 euros en Amazon. Como alternativa de compra, en MediaMarkt o PcComponentes está rebajado por unos 299 euros, mientras que en la tienda oficial de la marca su precio se mantiene intacto.

Compra el nuevo Samsung Galaxy A17 5G más barato

Samsung Galaxy A17 5G Samsung

El Samsung Galaxy A17 5G ha sido uno de los últimos lanzamientos de la marca y se presenta como una opción bastante interesante dentro de la gama media, sobre todo si quieres un terminal para usar durante años, ya que el gran punto fuerte nos lo encontramos en su software. A pesar de llegar funcionando bajo la capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, recibirá actualizaciones durante un prolongado tiempo de 6 años.

Otro cambio importante está en apariencia, pues nos encontramos con un diseño más elegante y refinado. La gran diferencia con respecto al modelo de anterior generación es que dispone de un módulo de cámara en forma de cápsula que agrupa todos los sensores y un cuerpo mucho más fino, pues apenas tiene un grosor de 7,5 mm que hace aún más cómodo su manejo.

En cuanto al apartado visual, tenemos una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que sigue apostando por ofrecernos una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz, aunque su brillo ha aumentado al alcanzar un pico máximo 1.100 nits. Sin dejar de lado que viene con una protección Gorilla Glass Victus, algo muy poco común de ver en móviles tan económicos.

Si hablamos sobre su rendimiento, no pretende deslumbrar, pero sí ser un compañero fiable para las tareas básicas del día a día. En su interior monta un ya conocido procesador Exynos 1330 que es propio de la marca y es compatible con Gemini para disfrutar de varias funciones de IA, además de que se acompaña de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Por lo demás, seguimos teniendo una triple cámara trasera que está compuesta por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) que nos garantiza unos resultados bastante buenos, al que se le suman un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP que pasan más desapercibidos, mientras que en la parte superior de la pantalla mantiene un notch en el que se aloja su cámara frontal de 13 MP.

Y si te preocupa la autonomía, llega a aguantar más de un día de uso moderado gracias a una batería de 5.000 mAh y admite una carga rápida de 25 W. Ósea que en este apartado tampoco hay cambios y se mantiene fiel a lo que ya le ha funcionado bien en un pasado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.