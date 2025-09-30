Oferta de lanzamiento en el nuevo Huawei Watch GT 6: un smartwatch completísimo con hasta 21 días de autonomía

Aunque pueda parecer sorprendente, ni Samsung ni Apple son las marcas que más relojes inteligentes venden. En realidad, es Huawei quien ha logrado consolidarse como líder en ventas gracias al buen trabajo que lleva haciendo desde hace años. Y si lo que buscas es un modelo muy completo, incluso en el apartado deportivo, el nuevo HUAWEI Watch GT 6 es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado, y más si aprovechas los descuentos que ahora tiene.

Este nuevo reloj de Huawei tiene un precio recomendado de 249 euros, aunque para celebrar su lanzamiento podemos aprovechar para conseguirlo algo más barato. Con tan solo añadirlo a nuestra cesta de la compra en Amazon se aplica un descuento de 30 euros de forma automática. Y por si no fuese suficiente, aplicando el cupón 'HUAWEIES10' durante el proceso de compra, obtendremos otro descuento extra del 10% para así dejarlo por un precio final de 194,10 euros en Amazon. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque esto es solo por tiempo limitado.

Compra el nuevo smartwatch HUAWEI Watch GT 6 más barato

Huawei Watch GT 6 Huawei

No tenemos dudas de que el nuevo Huawei Watch GT 6 es de los mejores smartwatches que puedes tener en tu muñeca, sobre todo si eres de esas personas que hace bastante deporte. Cuenta con un diseño premium que cambia dependiendo del modelo que escojamos, y en este caso, con caja de 46 mm, nos encontramos con que está construido principalmente en acero inoxidable y tiene una correa de fluoroelastómero que lo hace sentir muy elegante para cualquier situación.

Por otro lado, dispone de un bisel algo más estrecho para dar mayor protagonismo a su pantalla circular AMOLED de 1,47 pulgadas, la cual llega a brindarnos una resolución de 466 × 466 píxeles, unos colores muy vivos y un brillo que alcanza un pico máximo de 3.000 nits para que podamos disfrutar de una buena visualización en exteriores.

Y en cuanto a su apartado de monitorización de salud, sigue incorporando una gran variedad de sensores para medir desde la frecuencia cardíaca hasta detectar nuestras emociones. Pero el gran paso adelante con respecto a la generación anterior es que añade un sistema de posicionamiento Huawei Sunflowerque mejora la precisión del GPS, además de ofrecernos más de 100 modos deportivos, métricas más avanzadas y una certificación IP69 para sumergirlo en el agua.

Ahora, si por algo realmente elegiría este smartwatch por delante de cualquier modelo de la competencia, es por su atractivo apartado de autonomía. En una pasada, ya que es capaz de aguantar hasta 21 días de uso, aunque dependiendo de las funciones que tengamos o no activadas puede variar bastante. Sea como sea, supera nuestras expectativas y no hace falta dejarlo cargando al final del día como sucede con otras marcas. Sin olvidarnos de que es posible realizar y responder llamadas desde el propio reloj al integrar tanto un altavoz como un micrófono.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.