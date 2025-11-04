Este es el móvil que buscas: buen soporte, compacto, un apartado fotográfico excepcional y asequible

El Google Pixel 9a vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. Este móvil de gama media no es el más potente, pero su punto fuerte está en la relación calidad-precio. Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece por lo que cuesta, es una opción muy interesante. Además, tiene 7 años de actualizaciones garantizadas, así que es una apuesta incluso a largo plazo.

Este móvil cuesta 649 euros en la web de Google (256 GB), pero lo puedes conseguir por 499 euros en Amazon y MediaMarkt. Como no sabemos cuándo finalizará esta oferta, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si quieres ahorrarte 150 euros. ¿Y qué opinan los usuarios del Google Pixel 9a? En Amazon las reseñas de los usuarios son mayormente positivas y tiene una puntuación de 4,3 sobre 5.

Hazte con el Google Pixel 9a de 256 GB por 150 euros menos del precio recomendado

El Pixel 9a es la puerta de entrada al ecosistema de Google para quienes buscan un smartphone equilibrado, potente y con un precio ajustado. Su diseño mantiene la esencia minimalista de la familia Pixel, pero lo que realmente marca la diferencia está en su interior. El procesador Google Tensor G4 y los 8 GB de memoria RAM aseguran un buen rendimiento, independientemente de la aplicación o videojuego. Además, con sus 256 GB de almacenamiento, en un principio no tendrías que tener problemas de espacio.

La pantalla pOLED de 6,3 pulgadas tiene una tasa de refresco de 120 Hz y se ve muy bien bajo cualquier escenario al tener un pico de brillo de 2.700 nits. Por otro lado, lleva una batería de 5.100 mAh, por lo que debería alcanzar el final del día sin necesidad de cargarlo a mitad de la tarde.

Y si hablamos de fotografía, tampoco decepciona, a fin de cuentas es un Pixel y este es uno de sus puntos fuertes: su cámara principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica y el sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles ofrecen grandes resultados, mientras que la cámara frontal de 13 megapíxeles es más que solvente, ya sea para selfies o videollamadas.

Otro de los grandes atractivos es el buen soporte en cuanto a actualizaciones. Como hemos comentado, recibirá nuevas versiones de Android y parches de seguridad durante, al menos, 7 años, lo que significa que lo tendrás siempre actualizado a la versión más reciente del sistema operativo de Google.

Si no quieres y no puedes esperar al Black Friday para renovar tu móvil, aprovecha esta oferta y llévate el Google Pixel 9a de 256 GB por 499 euros, no te defraudará. Además, no sabemos si para entonces estará más barato. Si se escapa de tu presupuesto, siempre puedes comprar el modelo de 128 GB, que en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 429 euros.

