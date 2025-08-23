Este patinete Xiaomi puede ser lo que necesitas para tus desplazamientos diarios

Por suerte, moverse por la ciudad ya no significa depender únicamente del transporte público o del coche. Ahora tenemos otras alternativas quienes buscamos rapidez, sostenibilidad y libertad en nuestros trayectos del día a día. Y, en este escenario, los patinetes eléctricos han pasado de ser una moda a una herramienta real de transporte urbano.

De entre todas las opciones disponibles, destaca el Xiaomi Electric Scooter 4, un modelo que ahora podemos comprar de oferta gracias a esta campaña de AliExpress. Si utilizamos el cupón A4AESBS45 en el momento de hacer nuestra compra, lo podremos conseguir por 249,99 euros. No está nada mal si tenemos en cuenta que este patinete tiene un precio oficial de 349,99 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la propia tienda de Xiaomi.

Nos podemos ahorrar 100 euros en este patinete que, además de enviarse desde España, también tiene envío y devolución gratis para darnos un extra de tranquilidad. Y este no es el único cupón disponible en la campaña. En función del importe final de tu compra, podrás escoger entre todos estos, que siguen disponibles:

Xiaomi Electric Scooter 4: una opción potente y plegable para el día a día

Cuando hablamos de movilidad, la filosofía de Xiaomi siempre ha sido muy clara. Busca crear patinetes fáciles de transportar, resistentes y con un diseño minimalista, muy en la línea de lo que siempre busca este fabricante. El Scooter 4 mantiene esta línea con una estructura de aluminio, que le otorga robustez sin añadir un peso excesivo.

Su sistema de plegado rápido permite doblarlo en cuestión de segundos, facilitando así su transporte y su almacenamiento, ya sea en casa, en la oficina o incluso en transportes públicos donde permitan llevarlos. Su manillar es ergonómico y tiene unas empuñaduras antideslizantes para ser más cómodo y seguro, cuenta con un base amplia para colocar los pies y con unas ruedas neumáticas de 10 pulgadas que darán una mayor estabilidad en diferentes tipos de terreno.

Este modelo monta un motor de 600 W de potencia máxima, que le permite subir pendientes de hasta 15% de inclinación sin demasiado esfuerzo. Alcanza una velocidad máxima de 25 km/hora, que es la permitida por ley en nuestro país y tiene tres modos de conducción que te ayudarán a adaptarte a las necesidades de cada momento y de cada trayecto. Son el modo peatón, estándar y deportivo, que adaptan la velocidad y el consumo de energía en función de las condiciones de la vía.

La batería del Xiaomi Electric Scooter 4 le permite ofrecer una autonomía de hasta 35 km, que debería ser suficiente para cubrir tus desplazamientos diarios sin que tengas que estar sufriendo constantemente por la batería. Y tendrás una carga completa en unas 5 o 6 horas, así que podrás dejarlo cargando por la noche o mientras están en la oficina, para que esté listo en cuanto lo necesites.

A sabiendas de que la seguridad es un aspecto importantísimo, este patinete incorpora un sistema de doble freno, con un freno de disco en la rueda trasera y un sistema E-ABS en la delantera. Con esto, la frenada será más corta y estable, incluso en superficies resbaladizas. También tiene luces LED delanteras, traseras y reflectores laterales para aumentar la visibilidad en trayectos nocturnos. Todo esto, junto a los 100 euros de descuento que tiene ahora este patinete, lo convierte en una opción irresistible para desplazamientos diarios.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.