Este smartphone de gama media tiene doble descuento y está disponible a precio de gama baja

Seguro que has escuchado hablar del CMF Phone 1, un móvil que destaca por su diseño de carcasa intercambiable que recibió críticas muy positivas cuando fue lanzado, allá por julio de 2024. Pues bien, gracias a la última oferta de Amazon tiene un precio aún más increíble, pero solo por tiempo limitado. Así que, si estás buscando un móvil de gama media que sea bueno, bonito y barato, puede que te interese.

Además de tener unas especificaciones técnicas que no están nada mal, este móvil tiene un precio de recomendado de 239 euros en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero lo puedes conseguir por tan solo 165 euros en Amazon, siempre que marques la casilla aplicar cupón de 10 euros. Dicho cupón es válido hasta el 29 de agosto. A esto hay que sumar otro descuento ya aplicado del 27 %.

Ahorra 74 euros comprando en Amazon el CMF Phone 1

La pantalla es un aspecto muy importante en cualquier smartphone, y la del CMF Phone 1 no decepciona. Este terminal tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con un pico de brillo de 2.000 nits. La resolución de 2.400 por 1.080 píxeles hace que todo se vea muy nítido, mientras que la resolución de 2.400 por 1.080 píxeles ofrece una gran nitidez. En cuanto a la tasa de refresco de 120 Hz, garantiza una experiencia fluida al navegar por el sistema operativo y las aplicaciones.

Gracias al procesador Dimensity 7300 podemos tener varias aplicaciones abiertas sin que el rendimiento caiga en picado. Y a la hora de jugar, puede mover casi cualquier videojuego. Volviendo al tema de la capacidad, si 128 GB se quedan cortos, tenemos la opción de usar una tarjeta microSD. Por lo tanto, en este sentido no tendremos ningún problema.

El apartado fotográfico, si bien no es uno de sus puertos fuertes, ofrece grandes resultados en condiciones de luz favorables. Aquí encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles que está acompañada por otra de 2 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 16 megapíxeles para videollamadas y selfies. La calidad de la misma no está nada mal y cumple con las expectativas.

A todo esto que acabamos de mencionar hay que añadir una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 33 vatios y Android 14 de serie. Sobre esto último, se puede actualizar a Android 15 y próximamente recibirá Android 16. Así que, si finalmente compras este móvil, podrás disfrutar de la versión más reciente del sistema operativo de Google.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.