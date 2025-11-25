Este teclado CORSAIR de tamaño mini, de mini solo tiene el tamaño

Con el paso de los años han ido ganando popularidad los teclados gaming en formato TLK y 60 %, entre otros. Son más pequeños que los de tamaño completo, pero no esto no quiere decir que hayan recortado en características y funciones. Por ejemplo, el CORSAIR K65 RGB MINI 60 % no tiene nada que envidarle al modelo de tamaño más grande. Ahora bien, como es lógico, su diseño implica que tenga menos teclas, por lo que quizás necesites un tiempo de adaptación.

Vayamos a lo importante, el precio. El CORSAIR K65 RGB MINI 60 % cuesta 139,99 euros en la web de CORSAIR, pero lo puedes encontrar por 69,99 en Amazon y PcComponentes. No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato. Dicho esto, veamos qué ofrece este teclado mecánico gaming.

Mucho más que un teclado pequeño

Por su factor de forma, el El CORSAIR K65 RGB MINI 60 % prescinde del teclado numérico y las teclas de función dedicadas para ahorrar espacio, lo que se traduce en una mayor superficie para mover el ratón. Sin embargo, la reducción de tamaño no implica un recorte a nivel de características. Para empezar, cuenta con los interruptores mecánicos CHERRY MX RGB (rojos). Estos switches destacan por ofrecer un desplazamiento lineal combinado con un tiempo de activación mínimo. El resultado es una pulsación extraordinariamente suave. En cuanto a su vida útil, CORSAIR habla de hasta 100 millones de pulsaciones.

Uno de los puntos más destacables es la tecnología CORSAIR AXON, lo que permite que el teclado ofrezca entradas al PC hasta ocho veces más rápidas que los teclados convencionales, alcanzando una tasa de sondeo de 8.000 Hz. Esto se traduce en una detección de las pulsaciones hasta cuatro veces más rápida, mejorando significativamente la latencia.

El teclado cuenta con retroiluminación RGB dinámica en cada tecla, ofrece un alto nivel de personalización. Esto requiere la instalación del software iCUE, que está disponible para Windows y macOS. Si bien instalar dicho software no es imprescindible, si que es muy recomendable se queremos acceder a todos sus ajustes. Además, es necesario para actualizar el firmware.

Si llevas tiempo tras un teclado mecánico de calidad que tenga un formato 60 %, este es un acierto, y ahora que está rebajado 70 euros es una oportunidad que no puedes dejar escapar. De hecho, podríamos decir que no tiene competencia ahora que se puede conseguir por 69,99 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.