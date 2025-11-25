Teclado mecánico oferta
Este teclado CORSAIR de tamaño mini, de mini solo tiene el tamaño
Si lo tuyo es el minimalismo y tienes poco espacio en tu escritorio, este teclado de encantará. Estamos hablando del CORSAIR K65 RGB MINI 60 %. Además de ser pequeño, tiene una serie de características que no te dejarán indiferente
Con el paso de los años han ido ganando popularidad los teclados gaming en formato TLK y 60 %, entre otros. Son más pequeños que los de tamaño completo, pero no esto no quiere decir que hayan recortado en características y funciones. Por ejemplo, el CORSAIR K65 RGB MINI 60 % no tiene nada que envidarle al modelo de tamaño más grande. Ahora bien, como es lógico, su diseño implica que tenga menos teclas, por lo que quizás necesites un tiempo de adaptación.
Vayamos a lo importante, el precio. El CORSAIR K65 RGB MINI 60 % cuesta 139,99 euros en la web de CORSAIR, pero lo puedes encontrar por 69,99 en Amazon y PcComponentes. No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato. Dicho esto, veamos qué ofrece este teclado mecánico gaming.
Mucho más que un teclado pequeño
Si llevas tiempo tras un teclado mecánico de calidad que tenga un formato 60 %, este es un acierto, y ahora que está rebajado 70 euros es una oportunidad que no puedes dejar escapar. De hecho, podríamos decir que no tiene competencia ahora que se puede conseguir por 69,99 euros.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
