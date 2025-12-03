Estos auriculares bajan de 99 a 59 euros para sorprender con cancelación de ruido a precio mínimo

A veces la ciudad resulta agotadora. Es verdad que depende del día, de tu estado, de lo lleno que vaya el transporte público, del ruido. Pero muchas veces solo queremos caminar sin escuchar conversaciones ajenas, o trabajar sin que todo lo que pasa alrededor se meta en tu cabeza. O escuchar música sin distracciones, sin ese murmullo constante que parece estar en todas partes. Los minutos de silencio son casi un lujo, y uno empieza a buscarlos cada vez más.

Los Nothing Ear (a) aparecen justo para cubrir ese hueco. Son unos auriculares pequeños, ligeros, fáciles de llevar y tan discretos que parecen diseñados para la vida cotidiana más caótica. Es una propuesta sencilla y honesta para quienes quieren algo que funcione bien, que aísle lo suficiente, que suene agradable y que aguante el ritmo del día.

Lo mejor es que ahora lo hacen muy por debajo de su precio oficial de 99 euros, que es la cifra que lucen en la web de Nothing. Ahora mismo, tanto en Amazon como en AliExpress los podemos comprar por 59 euros. Es un buen descuento desde su precio original, y no cabe duda de que se quedan a un precio muy apetecible. Además, en ambos casos tenemos envío y devolución gratis, y eso siempre supone un plus de tranquilidad.

Los Nothing Ear (a) ofrecen la cancelación de ruido que todos necesitamos

La cancelación activa de ruido de los Ear (a) no pretende competir con los modelos más caros del mercado, pero sí lograr lo que muchos necesitamos: bajar el volumen al mundo. Y, sorprendentemente, lo consiguen mejor de lo que esperas en unos auriculares de este precio.

Su ANC alcanza hasta 45 dB, suficiente para que un trayecto en metro se sienta mucho más amable, para dejar de escuchar las conversaciones de una oficina abierta o para que puedas concentrarte en cualquier ambiente en el que haya murmullo constante de fondo. Es verdad que no elimina el ruido por completo, pero sí borra lo molesto: motores, voces lejanas, tecleos, tráfico...

Es ese tipo de silencio práctico que no pretende aislarte del mudno entero, sino darte margen, un respiro. Y cuando la ciudad se vuelve ruidosa, esos pequeños respiros valen oro. Además, el modo transparencia te permite escuchar lo que pasa alrededor sin quitarte los auriculares.

El sonido de estos Nothing no es exagerado, es equilibrado. Los graves están presentes, los medios se escuchan limpios y los agudos se respiran sin estridencias. Gracias a sus drivers de 11 mm las canciones tienen cuerpo y un toque cálido que se agradece. No buscan complicaciones, solo que disfrutes de la música sin efectos artificiales.

Si te gusta ajustar los sonidos, lo podrás hacer a través de la app de Nothing, donde podrás ecualizarlos a tu gusto. Es un detalle que transforma la experiencia porque puedes adaptar el sonido a tus preferencias o al estilo de música que suelas escuchar.

Una de las razones por las que los Ear (a) son tant populares es por su comodidad. Cada auricular pesa apenas 4,8 gramos, algo que se nota desde el primer minuto. Encajan bien sin tener que introducirlos demasiado y sin esa sensación de presión que algunos in ear provocan. Es una ergonomía que funciona para trayectos largos, deporte, caminata, estudio trabajo... No se mueven, no se caen y no te acuerdas de que los llevas puestos.

La batería es otro punto donde sorprenden. Los propios auriculares ofrecen unas 5 horas y media de reproducción ininterrumpida con ANC activado, lo que ya brinda un buen margen para el día a día. Pero cuando aprovechas al máximo la energía del estuche, la autonomía total puede alcanzar las 40 horas. Eso significa que podrás utilizarlos durante una semana entera sin necesidad de cargarlos, e irte con ellos de viaje sin llevar cables adicionales.

Al venir con bluetooth 5.3 ofrecen una conexión estable, rápida y sin cortes. Y gracias a su conexión multipunto puedes tenerlos conectados al móvil y al portátil a la vez. Está claro que bajando hasta los 59 euros entran en un territorio donde casi no tienen competencia seria. Pero recuerda que solo estará a este precio hasta esta noche..

