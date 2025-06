Estos auriculares de Nothing con un diseño que no pasa desapercibido y audio de alta calidad pueden ser tuyos por menos de lo que piensas

Cuando Nothing se dio a conocer fue con el smartphone Nothing Phone (1), que fue lanzado a mediados de julio de 2022. No obstante, finalmente acabó lanzando otros dispositivos y accesorios, siendo uno de ellos los auriculares Nothing Ear (a), unos auriculares inalámbricos de gama media que no están nada mal. Pues bien, actualmente están disponibles en varias tiendas por menos del precio de venta recomendado.

Los Nothing Ear (a), que ofrecen una experiencia de audio excepcional, cuestan 79 euros en la web de Nothing, pero los puedes conseguir por 69 euros en Amazon (69,99 euros en MediaMarkt). No es el precio mínimo histórico, pero sigue siendo una oferta irresistible para unos auriculares que tienen más de 6.200 valoraciones, reseñas positivas y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5. Por cierto, se vendieron más de 400 el mes pasado. ¡Casi nada!

Hazte con los Nothing Ear (a) por 69 euros en Amazon

Por menos de 70 euros puedes tener unos auriculares con un potente driver de 11 milímetros que destaca por su audio nítido y cristalino, mientras que los graves con muy profundos. También cuentan con un algoritmo que mejora todo lo relacionado con el audio. Mención especial al audio de alta resolución certificado, capaz de reproducir hasta 990 kbps y frecuencias de hasta 24 bit/96 kHz, además de ser compatibles con el códec LDAC para una transmisión de alta calidad por Bluetooth.

Dejando de lado todo lo relacionado con la calidad de audio, estos auriculares tienen cancelación de ruido activa inteligente de hasta 45 dB. Es más, puedes elegir entre tres modos de cancelación. Por otro lado, merece la pena destacar una característica exclusiva para los usuarios del ecosistema de Nothing, la integración con ChatGPT. Para finalizar, y pasando a la autonomía, llevan una batería que ofrece hasta 9,5 horas de reproducción con una carga completa, y hasta 42,5 horas con el estuche de carga.

En definitiva, los Nothing Ear (a) son unos auriculares que combinan calidad de audio, cancelación de ruido avanzada y una excelente autonomía, todo ello a un precio muy tentador. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, aprovecha esta oferta y no los dejes escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.