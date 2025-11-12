Estrenar este iPhone compacto compatible con Apple Intelligence cuesta casi lo mismo que uno reacondicionado

Encontrar productos de Apple con grandes ofertas no suele ser algo muy común, pero hay ciertos momentos del año en lo que es más fácil. De hecho, ahora estamos en uno de ellos, ya que AliExpress está celebrando el 11 del 11 de manera extendida con descuentazos y nos ha dejado este iPhone 16 por un precio muy tentador.

Este teléfono de Apple tiene actualmente un precio recomendado de 859 euros, pero por tiempo limitado lo puedes conseguir por apenas unos 714 euros en AliExpress, donde tan solo tienes que aprovechar el descuento que tiene y aplicar el cupón 'ESAE85' durante el proceso de compra. Mientras que en Amazon se está vendiendo por unos 779 euros.

Y en el caso de que no te deje aplicar el cupón que hemos mencionado, puedes probar con el resto de cupones que estarán activos en la gran mayoría de productos con descuento durante la promo del 11.11 de AliExpress, la cual estará disponible hasta el próximo 19 de noviembre:

ESAE75 : 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros

: 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros

: 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros

: 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros

: 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros

: 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros

: 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 € de descuento en compras mínimas de 15 euros

Compra el iPhone 16 al mejor precio

El iPhone 16 es uno de esos teléfonos que, pese a no ser ya una novedad, todavía le quedan muchos años de rendimiento a primer nivel por delante, por lo que comprarlo no es ninguna locura, y más si uno de tus objetivos es ahorrar al cambiar de smartphone. Si hablamos sobre su diseño, se siente muy premium al estar fabricado en aluminio de grado aeronáutico, incluye el botón de acción que se estrenó por primera vez en los iPhone 15 Pro y es más compacto que el nuevo iPhone 17.

Es un móvil que tiene muchos puntos positivos que nos hacen recomendarlo, pero el más importante de todos es que, a diferencia del resto de modelos que salieron antes, podemos disfrutar de las nuevas funciones de inteligencia artificial, ya que es compatible con Apple Intelligence. El responsable de que esto sea así es nada más y nada menos que el chip A18, el cual también nos asegura un rendimiento fabuloso y una buena eficiencia para alargar más el tiempo de uso, algo de lo que hablaremos más adelante, además de acompañarse de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB en la versión básica.

Donde también demuestra ser un móvil bastante actual es a nivel de software, pues actualmente funciona bajo un sistema operativo iOS 26 de manera muy fluida y le quedan muchísimos años más de vida. Siendo más exactos, se espera que siga recibiendo actualizaciones hasta aproximadamente 2031.

Por otro lado, cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que, aunque no se vea tan suave como la de los nuevos iPhone, nos brinda una resolución de 2.556 x 1.179 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits para que la experiencia de uso sea muy agradable. Sin dejar de lado que es compatible con HDR y utiliza una tecnología True Tone propia de la compañía para adaptarla según el entorno.

Donde tampoco pierde protagonismo es en su apartado fotográfico, donde Apple siempre busca marca la diferencia. Aquí las protagonistas para hacer tanto fotos como vídeos en 4K con una calidad profesional son una doble cámara trasera, formada por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP, y una cámara frontal de 12 MP ideal para selfies o vídeos en redes sociales.

Y por último, en cuanto a su autonomía, tal y como comentábamos anteriormente, la gran eficiencia del procesador hace que su batería de 3.561 mAh llegue a aguantar hasta 22 horas de reproducción de vídeo. En otras palabras, está preparado para aguantar un día completo de uso moderado y admite una carga rápida de 30 W que no es la más rápida que hemos probado, pero sí que hace un buen trabajo. Valorando todos los aspectos, queda claro que este iPhone sigue siendo una gran apuesta ahora que está mucho más barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.