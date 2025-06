Por fin encuentro de oferta estos auriculares que equilibran diseño, funcionalidad y sonido con una cancelación de ruido espectacular

Hubo un tiempo en el que la estética pesaba tanto como el sonido, en el que llevar unos auriculares encima no solo era una elección auditiva, también una declaración de estilo. Aquellos modelos, reconocibles desde lejos, dividían opiniones por su diseño imponente y sus bajos desmesurados. Hoy, ese mismo concepto, vuelve renovado, más discreto por fuera y más convincente por dentro.

Porque esta vez Beats ha optado por otra fórmula. En lugar de hacer más ruidos, ha aprendido a cancelarlo mejor que nunca. Y lo ha logrado con un diseño que mantiene su ADN visual por con un sonido también rediseñado, mejorando su autonomía y su conectividad. Y lo ha hecho con estos auriculares Beats Studio Pro que no dejan indiferente a nadie que los haya probado.

Antes de compartir contigo todo lo que sé sobre ellos, me gustaría hablarte de su precio, porque los he encontrado de oferta en AliExpress, donde están disponibles por 221 euros. Si aun así no sabes si es una buena oferta, te recomiendo echar un vistazo a la web oficial, donde verás que este modelo tiene un precio recomendado de 399,95 euros. Se trata del precio que mantienen en MediaMarkt o en la tienda de Apple, demostrando que este modelo no se suele rebajar. Pero, ya que lo ha hecho AliExpress, vamos a aprovechar esos 179 euros de descuento para comprarlos y que los envíen desde España, pudiendo disfrutar, además, de envío y devolución gratis.

Beats Studio Pro: ahora más cómodos, con mejor audio y cancelación real

Es verdad que, a simple vista, los Beats Studio Pro se parecen mucho a sus predecesores, y eso no tiene que significar algo malo. Es verdad que conservan esa silueta reconocible con los acabados mate y ese aire entre urbano y sobrio que sigue funcionando a la perfección. Pero es verdad que al sostenerlos se notan sus cambios y mejoras, que vienen en forma de una estructura más ligera y flexible, unas almohadillas con memoria que ahora son más suaves y ejercen menos presión, y un mejor aislamiento pasivo desde el primer uso. Todo está pensado para que los puedas utilizar durante horas sin sentir ningún tipo de fatiga ni molestia.

Pero el cambio más importante está en su sonido, ya que los Beats Studio Pro han sido rediseñados acústicamente. Ahora ofrecen un sonido más equilibrado y natural, con unos bajos que están presentes sin llegar a ser excesivos y un buen nivel de detalle tanto en las voces como en los instrumentos. Cabe destacar que integran un sonido espacial son seguimiento dinámico de la cabeza, algo que podrás experimentar cuando los utilices con dispositivos Apple.

Este modelo incluye una cancelación de ruido híbrida que funciona a través de los micrófonos integrados en estos auriculares, tanto los internos como los externos. Lo que hacen estos auriculares es capturar el ruido ambiente, decidiendo el que filtra hacia el oído. Como resultado, tenemos una reducción notable del ruido de fondo, algo que agradecerás especialmente en entornos ruidosos, como el transporte público, cafeterías, oficinas... Y no se trata de una cancelación agresiva ni artificial, no genera ese efecto de vacío incómodo ni distorsiona el perfil de sonido. Simplemente elimina distracciones pero sin quitar presencia. Es algo que podrás activar pulsando un botón, que también te llevará al modo transparencia cuando quieras estar al tanto de lo que sucede a tu alrededor.

Ahora ya podemos hablar de estos Beats como de unos auriculares totalmente universales, ya que están diseñados para funcionar igual de bien con Android y con iOS. Ofrecen hasta 40 horas de autonomía con el ANC desactivado, que bajaría hasta 24 al activarlo, y una increíble carga rápida con muy buenos tiempos. Es la evolución que Beats necesitaba, y ahora tiene un precio irresistible en AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.