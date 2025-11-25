La freidora de aire que uso desde hace 3 años y no paro de recomendar está más barata que nunca

El Black Friday ya está aquí, y si todavía no tienes una freidora de aire en la cocina para disfrutar de comidas más sanas e igual de sabrosas que siempre, en estos momentos tienes una oportunidad inmejorable para conseguir un modelo superventas como esta Cosori CP158-AF a precio de saldo.

Esta freidora de aire de la marca Cosori salió a la venta por un precio recomendado de 139,99 euros. Y aunque en los últimos meses la hemos visto bastante más barata, ahora tiene una nueva rebaja por el Black Friday que nos permite ahorrar un total de 60 euros al dejarla a precio mínimo histórico 79,98 euros, convirtiéndose así en una auténtica ganga para quienes buscan un modelo familiar que ofrezca unos grandes resultados en todo tipo de comidas.

Compra la freidora de aire Cosori CP158-AF al mejor precio durante el Black Friday

La Cosori CP158-AF es una freidora de aire sobresaliente en todos los sentidos. Tras varios años usándola, no puedo ponerle ninguna pega, sino todo lo contrario. Lo primero a destacar es su diseño compacto y elegante, el cual encaja a la perfección en cualquier cocina. De hecho, yo la tengo colocada en una esquina en la que no me estorba para nada, pues apenas tiene unas dimensiones de 30 x 30 x 32 cm.

En su día aposté por esta airfryer no solo por su gran valoración y porque todas las personas que la usan hablan maravillas de ella, sino también por su gran cesta. Esta ofrece una gran capacidad de 5,5 litros que da de sobra para preparar raciones contundentes para una familia de hasta 4 o 5 personas. Y lo mejor es que se puede desmontar para, entre otras cosas, lavarla de manera rápida tanto a mano como en el lavavajillas, ya que tiene un revestimiento antiadherente.

Por otro lado, cabe mencionar que dispone de una tecnología de circulación de aire caliente a 360° para que la cocción sea uniforme en todos los alimentos, aunque, según el modo seleccionado, cada cierto tiempo nos avisa con un pitido para que agitemos la cesta con el fin de obtener unos mejores resultados. Sin pasar por alto que alcanza la temperatura deseada en un abrir y cerrar de ojos al alcanzar potencia máxima de 1.700 W, siendo así incluso más eficiente que el horno (otro motivo de peso por los que merece la pena).

Y si entramos más en detalle sobre su experiencia de uso, con tan solo conectarla a la corriente y pulsar sobre el botón de encendido que nos encontramos en su pantalla táctil, se iluminarán el resto de iconos. Cada uno de ellos está para pensado para preparar diferentes tipos de comidas, y en total tenemos un total de 11 programas preestablecidos con el tiempo y la temperatura adecuados, dependiendo de si queremos disfrutar de unas patatas fritas, alitas de pollo, asar verduras o hacer una tostada.

De todas formas, nos da la opción de ajustar la temperatura a nuestro gusto desde los 75 hasta los 205 °C y establecer un temporizador de máximo 60 minutos, algo ideal para probar esas recetas que aparecen en internet, las cuales no siempre salen como esperamos (y sé de lo que hablo).

A esto debemos sumarle que tiene otro botón para simplemente precalentar el interior de la freidora, además de que incluye un libro con más de 100 recetas por si un día quieres probar algo diferente. En lo personal, estoy encantado con ella, y sigue siendo una de las mejores opciones que puedes encontrar, sobre todo ahora que está tirada de precio por el Black Friday.

