Con la Xiaomi Smart Band 10 podrás controlar tu salud y actividad por apenas 30 euros durante el Black Friday

Los smartwatches son muy prácticos para el día a día, ya que nos permiten desde controlar nuestra actividad o el sueño hasta ver notificaciones de nuestro móvil sin tener que sacarlo del bolsillo. Pero si no quieres gastar de más, las pulseras de actividad son una alternativa muy interesante y en este terreno reina la Xiaomi Smart Band 10. Y lo mejor es que ahora está todavía mucho más barata por el Black Friday.

Esta popular pulsera inteligente de Xiaomi tiene un precio recomendado de 49,99, pero gracias a su actual descuento del 34% podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por apenas unos 33,05 euros en Amazon, un precio irresistible y muy accesible para cualquier persona.

Compra la última Xiaomi Smart Band 10 a precio mínimo histórico por el Black Friday

La Xiaomi Smart Band 10 es la última pulsera de actividad que ha sacado la marca y vuelve a traer varias mejoras. De hecho, la diferencia con los smartwatches es cada vez menor, y es normal que sea uno de los productos estrellas de la marca, ya que en relación calidad-precio es una maravilla para llevarla puesta en nuestra muñeca en el día a día.

Si la comparamos con los primeros modelos, hasta su diseño ha dado un salto de calidad enorme. De hecho, incluso hablando de la anterior Xiaomi Smart Band 9 volvemos a tener algún que otro cambio que la hacen sentir mucho más premium. Estrena un marco de aleación de aluminio con acabado arenado y apenas pesa unos 15,95 gramos. Eso sí, sigue manteniendo la ya clásica correa de silicona, la cual podemos intercambiar por otras con distintos acabados o colores para adaptarla a todo tipo de situaciones.

Pero lo que cada vez más nos gusta de ella es el apartado visual. Con este nuevo modelo sube la apuesta al estrenar una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas que crece en tamaño, tiene unos biseles más finos y adopta un formato algo más rectangular, además de que llega a brindarnos una resolución de 212 x 520 píxeles para ver el menú o notificaciones con una excelente nitidez, una tasa de refresco de 60 Hz y más brillo que nunca, pues llega a alcanzar un pico máximo de 1.500 nits.

Lo mismo sucede con el software, que es el gran responsable de que, como decíamos anteriormente, la experiencia de uso sea cada vez más similar a la de un reloj inteligente mucho más caro. Llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 que se caracteriza por ser más fluido, ofrecernos una interfaz más completa, nuevos widgets y mejor integración con los móviles de la propia marca.

Y con respecto a su monitorización, incorpora un sensor mejorado que nos muestra métricas todavía más precisas. Y no solo hace las mediciones ya habituales de frecuencia cardíaca, los niveles de SpO2 y estrés o hacer un seguimiento de salud femenina, sino que ahora también analiza incluso la respiración nocturna. A esto debemos sumarle de nuevo más de 150 modos de entrenamiento y, la gran novedad, añade una brújula electrónicaque nos asegura un posicionamiento más preciso.

Además, tiene uno apartado de autonomía que no tiene rival al disponer de una batería de 233 mAh que puede aguantar hasta los 21 días de uso, igual que en la generación anterior. Aunque puede variar según el uso que le demos a la pantalla y si tenemos activa o no la función Always On Display, podemos despreocuparnos del cargador cuando nos vayamos de viaje. En definitiva, ya no es solo un reloj que mide los pasos y muestra que tenemos alguna notificación de alguna app.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.