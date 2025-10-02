Gran caída de precio en el mejor altavoz portátil Bose con unos graves impactantes y función de batería externa

Cuando dicen que la calidad se paga, no se equivocan. Y si desde hace tiempo tienes ganas de comprar un altavoz portátil que ofrezca un sonido muy potente tanto para organizar fiestas como para usar en casa, incluso como una alternativa a una barra de sonido, este Bose SoundLink Max no solo es una gran recomendación, sino que ahora tiene una gran rebaja.

Es cierto que este altavoz de la marca Bose no es el más barato de notos, ya que tiene precio recomendado de 399,95 euros. Y aunque ya de por sí vale cada euro que cuesta por el increíble sonido es nos ofrece, ahora gracias a un descuento de unos 120 euros podemos conseguirlo por unos ajustados 280 euros en Amazon. Mientras que en PcComponentes se está vendiendo por 315,99 euros y en MediaMarkt por unos 329 euros.

Compra el altavoz Bose SoundLink Max con un descuento del 30%

Bose SoundLink Max Bose

El Bose SoundLink Max es un altavoz portátil que nos brinda un sonido premium para convertirnos en el alma de cualquier fiesta, ya sea al aire libre o en espacios cerrados. Pero no solo eso, ya que su gran versatilidad nos permite darle diferentes usos, algo de lo que hablaremos más adelante.

Lo primero a resaltar es que cuenta con un diseño bastante sólido a prueba de golpes, donde su rejilla de acero para evitar la entrada del polvo y recubrimiento de siliconasuave al tacto marcan la diferencia. Y a pesar de que no es el modelo más compacto que vayamos a encontrar, pues tiene unas dimensiones de 10,5 x 26,5 x 12 cm y un peso de 2,13 kg, viene con un asa de cuerda extraíble para llevarlo cómodamente como si fuese un bolso, además de que por separado la marca vende una especie de correa para colgarlo en el hombro.

Aunque lo realmente especial de este altavoz es su sonido de primerísima calidad. Lleva incorporados tres transductores en la parte frontal del altavoz para asegurarnos una experiencia estéreo difícil de igualar y consigue alcanzar una potencia RMS de 50 W. Asimismo, dispone de dos radiadores pasivos con un diseño personalizado para resaltar más los graves con el fin de que sintamos las canciones al máximo y utiliza una tecnología propia de Bose que se encarga de minimizar la distorsión, la cual es típica en las barras de sonido de la marca.

En cuanto a la autonomía, este modelo incorpora una batería que es capaz de proporcionarnos hasta 20 horas de reproducción continua, más que suficiente para utilizarlo durante varios días o aguantarnos el ritmo desde que nos levantemos hasta que nos vayamos a dormir. Sin olvidarnos de que, el puerto USB-C integrado no solo sirve para cargar el altavoz, sino que también nos da la posibilidad de cargar nuestro móvil u otros dispositivos, haciendo así a la perfección la función de una batería externa.

Como comentábamos al principio, la versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Más allá de que utiliza una tecnología Bluetooth 5.3 para emparejarlo de manera inalámbrica y ser compatible con los códecs SBC, AAC y aptX para mejorar la calidad, este altavoz incluye unaentrada de 3,5 mm, pudiendo así usarlo con tocadiscos, televisiones algo más antiguas u otros dispositivos. Y para rematar, si descargamos la app Bose en nuestro smartphone, podemos ecualizar el sonido a nuestro gusto y mantenerlo actualizado, entre otras cosas

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.