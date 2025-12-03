Si te gusta viajar por todo el mundo, esta eSIM tiene ofertones por el Black Friday (incluye hasta VPN gratis)

Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de viajar fuera de Europa, y una de ellas es que, si quieres disfrutar de conexión a internet y no llevarte sorpresas en tu próxima factura del móvil, tendrás que comprar una tarjeta SIM local del sitio al que vayas de visita, conformarte con usar redes Wi-Fi cuando puedas (algo que no es tan seguro y probablemente solo tengas en el hotel) o, la mejor opción de todas a día de hoy, utilizar una eSIM.

Con una eSIM no hace falta sacar la tarjeta que ya utilizamos en nuestro teléfono, evitando así incluso el riesgo de perderla, ya que se trata de una tarjeta virtual que se activa en apenas unos segundos y funciona desde el mismo momento en el que pisas tu destino. Y en este sentido, Saily es una de las opciones más populares por varios motivos.

¿Por qué merece la pena comprar una eSIM como Saily?

Con Saily podrás tener conexión a internet en cualquier parte del mundo Saily

Si por algo Saily se ha convertido en uno de los servicios de eSIM más utilizados, es por su facilidad de uso, especialmente si estás planeando viajar a países lejanos como Japón o Estados Unidos.

Aunque también a otros destinos muchos más cercanos como Andorra, ya que, al no pertenecer a la Unión Europea, el servicio de datos tiene un coste adicional por no estar incluido de forma gratuita en las tarifas de la mayoría de operadores de España.

Todo funciona desde su app disponible tanto en Android como iOS, donde tan solo tenemos que seguir las instrucciones para instalar la eSIM en nuestro móvil, el cual tiene que ser compatible. Y lo mejor es que por el Black Friday hay varias promociones activas que hacen que viajar con datos sea todavía más barato y, al mismo tiempo, mucho más seguro. A continuación, te contamos más sobre ellas.

Oferta 1: planes de datos con 1 mes de NordVPN gratis

Con una eSIM como esta también puedes compartir internet desde tu móvil con el resto de acompañantes, o usarla para navegar en tu tablet u ordenador Saily

Mucho ojo con esta oportunidad, ya que varios planes de Saily incluyen una suscripción gratuita a NordVPN, una de las VPN más completas del mercado para cualquiera de tus dispositivos. Esto es especialmente útil si viajas a países donde algunas apps o webs están restringidas (como TikTok en China) o si quieres conectarte con total seguridad a redes Wi-Fi públicas. Esta oferta estará disponible del 17 de noviembre al 16 de diciembre, y funciona así:

Plan de 10 GB: incluye 1 mes gratis de NordVPN Básico

Plan de 20 GB: incluye 1 mes de gratis NordVPN Plus

Plan de datos ilimitados: incluye 1 mes gratis de NordVPN Completo

En resumidas cuentas, además de tener una conexión rápida a internet desde que bajes del avión, tendrás también una capa extra de seguridad y la posibilidad de usar tus apps o plataformas de streaming como si estuvieras en España.

Oferta 2: comprar un cupón de puntos con un 10% de puntos adicionales gratis

Esta es una opción muy interesante para quienes viajan varias veces al año o simplemente quieren ahorrar aún más. Y es que ahora podemos obtener cupones de puntos con un 10% extra gratis, los cuales podemos usar durante los próximos 365 días.

Para que lo entiendas mejor, aquí va un ejemplo práctico: imagínate que ya tienes reservado un vuelo para visitar Marruecos en marzo, que es una de las mejores épocas del año. Pues bien, en lugar de comprar el plan que mejor se adapte a ti los días previos al viaje, puedes comprar ahora un cupón más barato y asegurarte de que tu plan de GB salga más económico en cualquier fecha.

Estos son los precios que verás disponibles hasta el próximo 7 de diciembre:

Por unos 8,63 € puedes obtener 9,49 € en puntos Saily

Por unos 17,26 € puedes obtener 18,98 € en puntos Saily

Por unos 25,89 € puedes obtener 28,47 € en puntos Saily

Oferta 3: obtén un 15% de descuento aplicando un cupón y disfruta de 1 mes de NordVPN gratis

Esta tercera y última opción también es perfecta para ahorrar dinero. Y es que, aplicando nuestro cupón exclusivo 'larazon15' durante el proceso de compra, podrás obtener un 15% de descuento extra en la compra de datos y, adicionalmente, 1 mes gratis de NordVPN. De esta manera, tendrás un doble beneficio: ahorro directo en tu eSIM y seguridad extra en tu viaje.

En resumidas cuentas, si eres de esas personas aventureras que cada año aprovecha para hacer uno o varios viajes, ahora es uno de los mejores momentos del año para conseguir un plan de este popular servicio de eSIM, que es el que utilizan millones de personas por su sencillez, seguridad y lo bien que funciona. ¡No dejes escapar la oportunidad!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.