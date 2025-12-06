¿Harto de quedarte sin batería? Los auriculares Marshall Major V y sus 100 horas son la solución

Si eres de los que aprecian el buen audio y el estilo icónico, seguramente tengas en el radar a Marshall. Pues bien, prepárate porque los auriculares Marshall Major V, que tienen un precio recomendado de 149 euros, han bajado hasta los 112,71 euros en Amazon. Estamos hablando de unos auriculares inalámbricos que no solo destacan por tener ese diseño retro que tanto nos gusta, sino que en esta quinta generación han perfeccionado todo lo que los convierte en una apuesta segura.

Si te preguntas qué opinan los usuarios de los Marshall Major V, la mayoría solo tienen buenas palabras para estos auriculares (más de 17.200 valoraciones), y esto se ve reflejado en la puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Si finalmente los compras, será muy difícil que termines devolviéndolos, ya que te atraparán desde el momento en que los saques de la caja.

Unos auriculares con el característico sonido de Marshall

Al contrario que otros auriculares que son muy delicados y se rompen a la más mínima, estos tienen un diseño robusto y resistente pensado para durar. Además, si eres de los que suele viajar o lleva la mochila hasta arriba de cosas, te encantará saber que son plegables y ocupan poco espacio. Si decides comprarlos, no será solo por su diseño, sino por cómo suenan. Aquí Marshall ha vuelto a clavar ese sonido característico que ya es marca de la casa: vas a disfrutar de unos bajos increíbles, acompañados de unos medios suaves y unos agudos nítidos.

Ahora bien, donde estos auriculares realmente destacan sobre el resto, es en la autonomía. Llevan una batería que ofrece más de 100 horas de reproducción. Sí, has leído bien. Además, soportan carga inalámbrica. Por último, Marshall ha sabido combinar esa estética vintage con lo último en tecnología de una forma muy inteligente. Han incluido el botón "M" personalizable, que te permite acceder al instante a tus funciones favoritas, las cuales puedes configurar a tu gusto a través de la aplicación Marshall Bluetooth.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela comprando tus nuevos auriculares, no lo pienses más y hazte con los Marshall Major V ahora que están rebajados 34 euros, no te decepcionarán. Por cierto, están disponibles en tres colores: marrón, negro y crema. No obstante, el descuento varía según el color, para que lo tengas en cuenta.

