Se hunde el precio de este gama alta de realme con una batería de 7.000 mAh para aguantar hasta 3 días de uso

En lo que llevamos de año, si nos preguntan cuál es para nosotros uno de los mejores gama alta que se puede encontrar en estos momentos, la respuesta puede variar dependiendo del uso. Pero si lo que buscas es un modelo con una autonomía alucinante sin dejar de lado el resto de apartados, el nuevo realme GT 7T 5G es un serio candidato al trono, y más ahora que ya está rebajado a precio mínimo.

Hace algo menos de tres meses salió a la venta este novedoso teléfono de gama alta realme por un precio recomendado de 699,99 euros en su versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y por eso mismo sorprende que ya esté disponible con un descuento de casi 180 euros que lo deja por 522,49 euros en Amazon, su precio más bajo hasta el momento.

Igualmente, si prefieres ahorrar algo más con su compra y puedes conformarte con algo menos de capacidad, este mismo teléfono en su versión básica también está rebajado por tan solo unos 449,99 euros en Amazon. La elección ya queda en tus manos, pero te recomiendo aprovechar esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde.

Compra el nuevo realme GT 7T 5G a precio mínimo histórico

El realme GT 7T es un teléfono que nos demuestra que un modelo de gama alta no siempre tiene que costar una fortuna. Para empezar, siguiendo los mismos pasos que en modelos anteriores, cuenta con un diseño muy elegante que consigue llamar la atención, con acabados premium que pueden variar según el color que escojamos. A esto debemos añadirle un gran módulo de cámaras cuadrado y una certificación IP69, lo que significa que está preparado para resistir sin problemas inmersiones en el agua y el polvo.

Tras probarlo durante un tiempo, no tenemos dudas de que la pantalla con la que viene es otro de sus puntos fuertes. Hablamos de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas que, más allá de su buen tamaño, nos ofrece una resolución 1,5K, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits, además de que cubre el 100% del espectro de color DCI-P3.

En su interior monta un procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX, capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego exigente. Este chip está preparado para usar las diversas funciones de IA que nos brinda Gemini Nano y utiliza un sistema de refrigeración por cámara de vapor para mantener las temperaturas a raya. Sin olvidarnos de que en esta configuración tiene 12 GB de RAM y un brutal almacenamiento de 512 GB.

Pero de todos los apartados, donde más brilla este teléfono es en el de la autonomía. Es impresionante lo que llega a aguantar, ya que nos encontramos con una batería de 7.000 mAh que nos permite usarlo hasta durante tres días. Y para rematar, admite una carga rápida de 120 W que nos proporciona un día de uso extra en tan solo media hora.

Mientras que en el apartado fotográfico, a pesar de que sus hermanos mayores están un paso por delante, se defiende bastante bien al incluir una doble cámara trasera, formada por un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP, y una cámara frontal de 32 MP para hacer selfies sin dejar pasar ni un solo detalle. De todos los modelos de su familia, nos parece el más recomendable por su gran relación calidad-precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.