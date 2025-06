JBL firma su altavoz más completo y lo rebaja: 20 horas de autonomía, potencia, graves y flota en el agua

Hay cosas que usamos más de lo que creemos. Y, probablemente, un buen altavoz bluetooth sea una de ellas. Lo enciendes en casa mientras cocinas, lo pones mientras te duchas, lo llevas a comidas o cenas con amigos... Por eso merece la pena invertir en uno bueno, que suene bien, que aguante y que no te deja tirado.

El JBL Charge 5 cumple con todo esto. Se presenta con un altavoz todoterreno que se adapta a cualquier situación y en el que todo suena como debe. Es un altavoz potente, portátil y con autonomía para todo el día. Además, ahora lo puedes comprar rebajado en Amazon, donde se queda a 139 euros. Hablamos de ahorrarnos 60 euros respecto a su precio oficial de 199 euros, que es el que indica en la web de JBL.

JBL Charge 5: suena bien, es resistente y tiene batería para rato

Desde el primer momento, el JBL Charge 5 deja claro que está hecho para durar. Tiene un diseño cilíndrico, redondeado, está recubierto por una tela resistente y tiene los extremos de goma para absorber los golpes, protegiendo sus radiadores pasivos. Cuenta con certificación IP67, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, así que lo podrás llevar a la piscina o dejarlo en la arena sin miedo. Incluso flota, así que si se te cae a la piscina, lo recuperarás enseguida.

Lo más importante a la hora de elegir altavoz, es cómo suena. Este JBL cumple con nota al ofrecer un sonido potente, claro y bien balanceado en el que los graves tienen cuerpo, las voces están bien definidas y los agudos no chillan. Tiene volumen más que suficiente para usarlo en interior o en exterior y, lo mejor: no distorsiona cuando subes el volumen al máximo.

Otro de los puntos importantes a la hora de decantarse por un modelo u otro es su batería. Aquí hablamos de hasta 20 horas de autonomía, que deberían ser más que suficientes para aguantar cualquier fiesta o reunión con amigos o familia. Lo podrás usar todo el día en una escapada o tenerlo en casa de fondo varios días sin recurrir al cargador. Hasta funciona como powerbank, así que si tienes más batería en el altavoz que en tu móvil, podrás cargarlo.

Su emparejamiento es muy fácil a través de bluetooth 5.1, una tecnología que ofrece un alcance amplio, estable y sin cortes. Con todo esto, se presenta como uno de los altavoces más completos y resistentes de su gama. Lo podrás llevar a cualquier parte sin preocuparte por él y estoy segura de que será una inversión que podrás disfrutar durante años.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.