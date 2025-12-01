Si juegas a juegos competitivos, este mando para PS5 que está rebajado 41 euros es un acierto

Tener un mando que sea muy personalizable es algo que se agradece a la hora de jugar a juegos competitivos, de ahí que existan mandos como el DualSense Edge o Xbox Elite Series 2. Ahora bien, hay otros fabricantes que también apuestan por este tipo de mandos, como es el caso de Razer. Pues bien, hoy todo el protagonismo es para el Razer Raiju V3 Pro, que es compatible con PS5 y PC.

Si bien el Razer Raiju V3 Pro cuesta 209,99 euros, lo puedes conseguir en Amazon por 168,28 euros. Aunque sigue siendo mucho más caro que el DualSense que viene con PS5, hay que tener en cuenta que es un mando para un mercado de nicho, el de los jugadores más exigentes. A todo esto, no está de más mencionar que nunca antes ha estado tan barato.

Hazte con el Razer Raiju V3 Pro al mejor precio en Amazon

Razer ha diseñado este mando pensado en la comodidad, por lo que es una opción muy interesante si sueles jugar muchas horas seguidas. Sin embargo, donde marca la diferencia es en la integración de tecnologías que buscan mejorar la precisión. Por ejemplo, cuenta con palancas TMR simétricas. Estas palancas magnéticas eliminan el drift mediante un sistema antideslizamiento que ofrece una precisión milimétrica. Por otro lado, los botones de acción y la cruceta flotante de 8 direcciones han sido fabricados en PBT con tecnología táctil mecanizada.

Para rizar el rizo, Razer también ha integrado los Razer Pro HyperTriggers. Se trata de un sistema que permite a los jugadores alternar, con solo pulsar un botón y de forma independiente para cada gatillo, entre un recorrido completo analógico —ideal para controlar la aceleración en juegos de conducción— y clics instantáneos tipo ratón. Para potenciar aún más el control, el mando incorpora seis botones que puedes asignar a tu gusto: cuatro traseros extraíbles con sensación de clic de ratón integrados en los agarres y dos botones superiores pensados específicamente para el agarre en pinza.

Por otro lado, gracias a la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, el mando ofrece una conexión de 2,4 GHz de latencia ultrabaja, lo que es perfecto para juegos competitivos. Todo lo relacionado con la personalización se hace a través de la aplicación Razer Synapse 4, desde la que se puede calibrar la sensibilidad de las palancas, gestionar los perfiles y reasignar los botones.

Si sueles jugar a títulos como Battlefield 6, Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 7, Fortnite o cualquier otro título competitivo, el Razer Raiju V3 Pro no te decepcionará, no solo por ser muy cómodo y preciso, sino también por su nivel de personalización. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta de Amazon.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.