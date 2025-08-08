No te la juegues comprando tu nuevo móvil, este es un acierto y ahora está mucho más barato del PVPR

HONOR es una marca que merece la pena tener en cuenta a la hora de cambiar de móvil, sobre todo por la relación calidad-precio de los mismos. Además, muchas veces hay uno o varios modelos en oferta. Sin ir más lejos, en el momento de escribir estas líneas el HONOR 200 tiene un 30 % de descuento sobre su precio recomendado de 399 euros, así que es un buen momento para comprarlo.

Ahora puedes comprar el HONOR 200 en Amazon por 278,87 euros o bien por 309 euros en MediaMarkt. Además de tener una gran rebaja, nunca antes había estado tan barato, razón de más para que no dejes pasar esta oportunidad. Por cierto, el precio varía según el color, siendo el verde el más económico. Dicho esto, veamos qué ofrece este móvil de gama media.

Ahorra 120,13 euros comprando el HONOR 200 en Amazon

El HONOR 200 tiene una serie de características que lo ponen por encima de otros smartphone de su categoría, por ejemplo, la resolución de su pantalla, y es que este móvil tiene un panel AMOLED con una resolución de 2.664 por 1.200 píxeles y hasta 4.000 nits de brillo. No hace falta decir que la calidad de imagen es muy buena, y que tenga una frecuencia de actualización de 120 Hz hace que todo se sienta muy fluido.

Si echamos un vistazo en su interior, encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 y 12 GB de RAM. Esta combinación asegura un buen rendimiento en cualquier situación, permitiendo disfrutar incluso de los videojuegos más exigentes. En términos de almacenamiento, cuenta con 512 GB, que no se pueden ampliar.

Pasamos a uno de los puntos fuertes de este smartphone, el apartado fotográfico. HONOR lo ha apostado todo a tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 12 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 50 megapíxeles con HDR. Al tomar fotografías, tiene un modo retrato nocturno con IA que captura tanto las figuras como los fondos con gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca iluminación.

Si eres de los que usa el móvil muchas horas al día, el HONOR 200 no te decepcionará. Tiene una batería de 5.200 mAh, así que no tendrías que tener ningún problema para llegar al final del día sin usar el cargador. A esto hay que añadir carga rápida de 100 vatios.

Sin duda, el HONOR 200 es uno de los mejores móviles de gama media podemos comprar ahora mismo por menos de 280 euros. Así que, si estabas pensando en cambiar de móvil sin gastar una fortuna, aquí tienes una opción muy interesante.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.