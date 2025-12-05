Para jugar, trabajar y presumir de luces: este teclado Newskill te sorprenderá, y no solo por su precio

Si ha llegado la hora de cambiar el teclado de tu ordenador y buscas uno que sea mecánico y asequible, puede que te interese el Newskill Serike V2, que vuelve a estar en oferta. Este teclado, por los interruptores que lleva, lo puedes usar para todo, no solo para jugar. Además, a la hora de comprarlo hay dos colores para elegir, negro y blanco. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en ambos colores.

Hablemos de lo que para muchos es decisivo a la hora de comprar un teclado, el precio. Este teclado mecánico, que tiene un PVPR de 118,95 euros, lo puedes encontrar en Amazon por solo 74,99 euros, y también me MediaMarkt. Por lo tanto, te ahorras 43,96 euros, que los puedes invertir en un ratón u otro periférico para tu ordenador. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, siempre puedes echar un vistazo a las reseñas de los usuarios. La mayoría solo hablan bien del Newskill Serike V2, de ahí la puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Un teclado todoterreno con una excelente relación calidad-precio

Uno de los puntos fuertes de este teclado es que Newskill lo ha diseñado para resistir el paso del tiempo y el uso intensivo. El Newskill Serike V2 se aleja de los acabados plásticos de otros teclados gracias a una estructura metálica, con una placa superior de aluminio. Esto no solo aporta una estética prémium, sino también una gran robustez. Además, al tratarse de un formato completo, incluye el pad numérico.

Como en todo teclado mecánico, los interruptores son muy importantes. Pues bien, este viene equipado con switches mecánicos lineales, ideales para una respuesta rápida y fluida, pero lo mejor está en la posibilidad de personalización. Gracias al sistema hot-swap, puedes cambiar los interruptores tecla a tecla sin necesidad de herramientas, alargando su vida útil.

A todo esto que acabamos de mencionar, hay que sumar un reposamuñecas que evita la fatiga. Por otro lado, al estar hablando de un teclado gaming, no podía faltar la iluminación RGB. Instalando el programa correspondiente se pueden cambiar los efectos de luz, crear perfiles personalizados para diferentes juegos y mucho más.

Por su relación calidad-precio, el Newskill Serike V2 es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo por debajo de los 75 euros. No dejes que se escape esta oferta. Si lo compras, te olvidarás de cambiar de teclado en mucho tiempo. Y si lo que buscas es un teclado más pequeño, siempre puedes comprar el Newskill Serike V2 TLK por 65,99 euros.

