La mejor tablet en relación calidad-precio de 2025 está rebajada a lo grande, pero solo hasta mañana

A la hora de elegir una tablet, nos encontramos con muchos modelos interesantes en el mercado, pero este año hay uno que destaca especialmente por su excelente relación calidad-precio. Se trata de la OnePlus Pad 3, que además ha sido la ganadora en los Premios de Tecnología y Consumo de La Razón by Difusión. Y lo mejor es que ahora podemos encontrarla mucho más barata que de costumbre, pero solo hasta mañana.

A pesar de tener un precio recomendado de 579 euros, esta tablet todoterreno de la marca OnePlus tiene en estos momentos un descuento de casi 180 euros que nos permite conseguirla por unos 403,26 euros en AliExpress, donde las rebajas del Cyber Monday se han extendido hasta el día de hoy, así que te recomiendo darte prisa.

Compra la OnePlus Tab 3 mucho más barata por tiempo limitado

La OnePlus Pad 3 es una de las mejores tablets que hemos probado este año, la cual no solo destaca por su excelente rendimiento. Entra por los ojos desde el primer momento gracias a su diseño fino y elegante. Está fabricada en aluminio, tiene un grosor de 0,6 cm y, pese a su gran tamaño, resulta bastante ligera en las manos al pesar 675 gramos.

Sin una buena pantalla es muy complicado que una tablet consiga destacar, y aquí OnePlus ha hecho un trabajo excelente al montar un panel IPS de 13,2 pulgadas. Esta nos ofrece una resolución muy alta de 3.392 x 2.400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 900 nits para usarla sin problemas incluso en exteriores, por lo que es ideal tanto para jugar como para disfrutar de contenido multimedia.

Y como comentábamos al principio, su buen rendimiento marca la diferencia y la convierte en la mejor tablet de 2025 dentro de su rango de precio. Esto se debe en gran parte a que lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Elite con potencia de sobra para llevar a cabo cualquier tarea con fluidez, además de que se acompaña de una memoria RAM de 12 GB para no fallar en multitarea y un almacenamiento de 256 GB, que en la mayoría de los casos es más que de sobra.

Donde también consigue destacar es en el apartado de autonomía, ya que su enorme batería de 12.140 mAh llega a brindarnos hasta 18 horas viendo vídeos o unas 12 horas en un uso normal. Esto puede variar dependiendo de las aplicaciones que usemos, ya que, por ejemplo, los juegos tienden a consumir más batería, pero eso no quita que nos aguante bastante bien el ritmo. Sin olvidarnos de que admite una carga rápida de 80 W que no suele ser muy habitual de ver en una tablet.

Otras características a tener en cuenta son que llega funcionando bajo una capa de personalización OxygenOS basada en Android que nos asegura una buena experiencia de uso, dispone de una cámara trasera de 12 MP y cámara frontal de 8 MP que son muy útiles para hacer videollamadas o escanear documentos y, para rematar, viene hasta con GPS. Todo esto la convierten en una tablet todoterreno que cumplirá con todo lo que le pidas.

