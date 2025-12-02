El reloj Garmin favorito de los runners a precio mínimo: es como tener un entrenador personal en la muñeca

Si eres como yo y aprovechas los ratos libres para salir a correr, te marcas objetivos como completar una carrera de 10K (como podría ser la popular San Silvestre) y compartes cada salida en Strava, seguro que ya llevas un smartwatch en la muñeca.

Pero si estás empezando, no tienes ninguno o simplemente quieres cambiarlo por uno que te ayude a mejorar tu ritmo, este Garmin Forerunner 165 es justo lo que necesitas.

Este reloj de la popular marca Garmin tiene un precio recomendado de 279 euros. Y aunque desde hace un tiempo podemos verlo algo más accesible, nunca lo habíamos visto tan barato como ahora, pues podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 164,32 euros en AliExpress, donde tiene un descuento de casi 115 euros.

Compra el reloj Garmin Forerunner 165 con un gran descuento

Garmin Forerunner 165 Garmin

El Garmin Forerunner 165 es uno de los relojes inteligentes más utilizados por runners. Con él es mucho más sencillo preparar cualquier carrera que tengas por delante, incluso una maratón para quienes buscan un reto mayor, y lo más probable es que, una vez lo empieces a usar, no quieras quitártelo de la muñeca ni para dormir.

Cuenta con un diseño elegante para encajar en cualquier situación, incluyendo un bisel de polímero reforzado con fibra y correa de silicona muy cómoda. Además, apenas pesa 39 gramos y tiene una resistencia al agua de 5 ATM para que podamos usarlo en esos días de lluvia o para registrar nuestros entrenamientos de natación. Porque sí, aunque esté pensado principalmente para correr, también es útil para otras modalidades deportivas.

Pero antes de entrar más en detalle sobre esto último, cabe mencionar que en su caja de 43 mm todo el protagonismo se lo lleva una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas a color, táctil y con botones que se ve realmente bien, llegando a ofrecernos una resolución de 390 x 390 px y un nivel de brillo bastante alto.

Mientras que si hablamos sobre su autonomía, es difícil encontrarle un rival, ya que su batería es capaz de aguantar hasta 11 días en modo smartwatch. Es decir, más de una semana sin tener que conectarlo a la corriente ni un solo minuto. Igualmente, esto puede variar según los ajustes y el uso del GPS que incorpora, el cual destaca por ser muy preciso.

Y volviendo a lo que comentábamos anteriormente, si por algo es muy recomendable para cualquier persona apasionada del running es porque dispone de una gran variedad de funciones que nos ayudarán a mejorar. Sin ir más lejos, nos crea planes de entrenamiento personalizados, muestra el tiempo de recuperación estimado o el efecto de cada ejercicio en nuestra forma física. Y por si no fuese suficiente, cada mañana nos muestra un resumen del sueño y la previsión de entrenamiento, entre otras muchas cosas.

A todo esto debemos sumarle que viene con varios sensores para monitorizar nuestra salud con precisión, pudiendo desde medir nuestra frecuencia cardíaca hasta el nivel de estrés, y más de 25 aplicaciones deportivas para practicar otros deportes. Así que, si estabas buscando un reloj inteligente muy completo y con batería de sobra para correr como un profesional, este Garmin tiene todo lo que necesitas.

