Mejora la calidad de imagen en tus videollamadas con esta cámara 4K, compatible con Windows, macOS, ChromeOS y Linux

A la hora de teletrabajar es muy importante tener una cámara web de calidad para que te vean y escuchen lo mejor posible. Sin embargo, las cámaras web integradas en los portátiles, especialmente en los modelos de gama media y baja, suelen tener una calidad de imagen más bien baja, con poca nitidez y ruido de fondo. Si esto es algo que te afecta, lo puedes solucionar comprando una cámara como la Logitech MX Brio Ultra.

En el momento de escribir estas líneas la cámara Logitech MX Brio Ultra está disponible por 165,29 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que en la web de Logitech cuesta 239 euros, te ahorras 73,71 euros. Si bien no es el mínimo histórico, no deja de ser una oferta irresistible. Hay cámaras web más baratas, pero hay que tener en cuesta que estamos hablando de un modelo de gama alta.

Ahorra 73,71 euros comprando la Logitech MX Brio Ultra en Amazon

La calidad de imagen es la principal razón para comprar esta cámara web. Su sensor 4K UHD es capaz de grabar a 30 fotogramas por segundo o bien a 1080p y 60 fotogramas por segundo. No hace falta decir que la nitidez y fluidez son excepcionales. El sensor que lleva es el más avanzado de Logitech hasta la fecha, con píxeles un 70 % más grandes que capturan más luz, y eso te traduce en una imagen más clara y sin ruido, incluso si estás en un entorno con poca iluminación. A esto hay que añadir la inteligencia artificial, que juega un papel muy importante a la hora de optimizar la imagen.

Aunque te verán perfectamente si dejas activado el modo automático, tienes la opción de ajustarlo todo manualmente. Esto quiere decir que ofrece la posibilidad de ajustar la ISO, la velocidad de obturación y otros parámetros. Por otro lado, cabe destacar una función muy útil llamada modo de presentación. Esta función permite inclinar la cámara para mostrar documentos que tengas en tu escritorio. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que cuenta con dos micrófonos con reducción de ruido por IA.

Como puedes ver, es una cámara web 4K muy completa, y aunque no es la más barata, tiene ciertas características que la hacen destacar sobre el resto. Así que, si prefieres ir a lo seguro y no jugártela, te recomendamos que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.