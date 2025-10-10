El 12-O llega con una foto autonómica inédita en Madrid: las tres ausencias que alteran el tablero en la Fiesta Nacional

Tres sillas quedarán sin dueño en la tribuna del 12 de octubre. No estarán Imanol Pradales, Fernando Clavijo ni Gonzalo Capellán. El lehendakari mantiene la tradición jeltzale de no compartir el ritual, el canario prioriza la visita de la Virgen de la Candelaria en Tenerife y el riojano opta por el silencio. Tres decisiones distintas que reordenan la coreografía autonómica en la Fiesta Nacional.

En Madrid, el eje Prado-Recoletos-Colón volverá a ejercer de escaparate del poder territorial con la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en función de anfitriona junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida. A estas dos personalidades hay que sumar las confirmaciones hasta el momento de Adrián Barbón (Asturias), María Guardiola (Extremadura), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), María Chivite (Navarra), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Rueda (Galicia), Marga Prohens (Baleares) y Juanma Moreno (Andalucía), una alineación que garantiza una imagen variada. Más allá del protocolo, la instantánea servirá para calibrar sintonías, tensiones y mensajes de pasillo en un curso político que está siendo muyt denso.

La incógnita de Cataluña

El año pasado, Salvador Illa rompió una racha de 14 años sin presidente en la tribuna del desfile. Ese precedente reconfiguró el marco y elevó expectativas para esta edición, aunque a 10 de octubre no hay confirmación oficial sobre su presencia.

Horario, itinerario y despligue

El acto central arrancará a las 11:00 horas con la llegada de los Reyes a la tribuna en Cánovas del Castillo. El recorrido se extenderá desde Atocha por el Paseo del Prado, Cibeles, Recoletos y Colón. Participarán más de 3.800efectivos, con desfile aéreo y terrestre, y retransmisión en directo por RTVE y el Ministerio de Defensa. La UME tendrá homenaje especial por su 20.º aniversario.

La foto del desfile

Habrá salto con bandera, formaciones a pie, unidades motorizadas y exhibición aérea. Y, como cada año, la Legión aportará su icono animal, pero esta vez no será “Killo”, sino “Baraka”, un carnero de tres años que concentrará grandes aplausos en Colón.