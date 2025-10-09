El pueblo más rico de Castilla-La Mancha tiene menos de 4.000 habitantes y una renta de más de 38.000 euros

En Castilla-La Mancha, donde la renta media bruta alcanzó en 2023 los 26.399 euros, hay un municipio que destaca por encima del resto. Se trata de Pepino, en la provincia de Toledo, que se ha consolidado como el pueblo con mayor renta declarada de toda la región.

Pese a su tamaño -con poco más de 3.200 habitantes-, Pepino vuelve a encabezar este particular ranking elaborado por el Ministerio de Hacienda a partir de la estadística del IRPF por municipios mayores de 1.000 habitantes. Con 38.282 euros de media por contribuyente, supera con diferencia la media regional y se sitúa en el puesto 119 a nivel nacional.

La tendencia en Pepino es claramente al alza, ya que en solo un año su renta media ha aumentado en 2.035 euros, lo que supone una subida del 5,6 % respecto a 2022. En ese año, fue brevemente destronado por Olías del Rey, que ahora cae al sexto puesto regional con 34.773 euros.

Tras Pepino, completan el top tres de municipios castellanomanchegos con mayor renta Trillo (Guadalajara) con 36.919 euros, y Cabanillas del Campo (Guadalajara), con 35.968 euros.

Un tejido económico variado

Aunque pueda sorprender que un pueblo tan pequeño lidere el ranking, lo cierto es que Pepino presenta una actividad económica diversa. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el municipio operan 341 empresas industriales, 106 relacionadas con información y comunicaciones, 42 dedicadas a la construcción, 29 en los sectores de comercio, transporte y hostelería

Una estructura empresarial que, a pesar de las dimensiones del municipio -con apenas 46 kilómetros cuadrados-, lo convierte en un referente económico en la provincia de Toledo.

Castilla-La Mancha, entre las CCAA con menor renta

A nivel autonómico, Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades con menor renta bruta media de España, solo por delante de Extremadura (23.419 euros) y Andalucía (26.065 euros). No obstante, la región ha experimentado un avance respecto al año anterior, con un aumento de 1.000 euros.

En el lado apuesto de la balanza, los municipios con menor renta se concentran sobre todo en la provincia de Ciudad Real. Encabezan la lista de menor renta Villamanrique (16.339 euros), Carrizosa (16.381) y Albaladejo (16.888).