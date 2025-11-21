Por menos de 70 euros, esta aspiradora sin cables tipo Dyson acaba con toda la suciedad y no tiene rival

Si en lugar de pasar el cepillo por toda la casa usas una aspiradora vertical, no solo evitarás dejar cualquier zona con algo suciedad, sino que también ahorrarás tiempo y esfuerzo. Eso ya es motivo suficiente para tener una en casa, pero si a esto le sumamos una gran rebaja, como la que tiene esta VACTechPro V15, aún mejor.

Esta aspiradora de la marca VACTechPro es la más vendida de todo Amazon, algo que tiene mucho mérito porque no es nada fácil. En gran parte se debe por lo que económica que es, pero también por lo bien que funciona, algo que muchos usuarios que tienen en sus casas lo han mencionado. Y por el Black Friday podemos conseguirla incluso más barata, ya que ha caído en picado hasta los 69,99 euros gracias a un descuento del 56% sobre su PVP de 159 euros.

Compra la aspiradora VACTechPro V15 con un descuento que supera el 50%

La VACTechPro V15 es una aspiradora tipo escoba que está arrasando en ventas, y no es para menos por su excelente relación calidad-precio. Se trata de un modelo totalmente inalámbrico, sin cables, que si por algo destaca es por su gran eficiencia. Consigue eliminar toda la suciedad que se le ponga de por medio en una pasada al alcanzar una potencia de succión máxima de 35.000 Pa, una cifra impresionante y muy rara de ver en modelos tan económicos.

Tampoco podemos pasar por alto que incorpora un cepillo principal en forma de V que es giratorio y bastante ancho, lo que mejora notablemente los resultados de limpieza. No importa la superficie, rinde igual de bien en suelos que en alfombras, además de que cuenta con una luz LED verde que se activa para iluminar la suciedad oculta en las zonas más oscuras, como debajo de sofás y camas, donde muchas veces se acumulan pelusas, pelos de mascotas o restos de comida.

Otra de las razones por las que merece la pena, ya que no pierde detalle, es que dispone de un filtro HEPA que ayuda a retener hasta el 99,7% de partículas finas de 0,3 micras o más, algo muy útil para eliminar el polvo, ácaros, moho, polen o bacterias que están rondando por nuestro hogar. Este se puede retirar con facilidad para lavarlo y seguir utilizándolo como el primer día, aunque dentro de la caja también nos encontraremos con otros dos filtros adicionales.

Llegados a este punto toca hablar sobre su diseño, que inevitablemente nos recuerda mucho a una Dyson por su forma, ergonomía e incluso colores. Es una aspiradora muy cómoda de usar gracias a su ligero peso de 2,4 kg, con la que podrás olvidarte de enredos de cables y de no poder llegar a un rincón. Pero por encima de todo esto está su gran versatilidad, pues podemos transformarla en una aspiradora de mano rápidamente para limpiar desde sofás hasta el interior de nuestro coche. Para ello, sus dos boquillas adicionales (una para ranuras y otra combinada) resultan esenciales.

Con respecto a su apartado de autonomía, llega a proporcionarnos hasta 35 minutos de limpieza al usarla con el modo Eco, tiempo más que considerable para dejar el suelo de nuestra casa impecable. Y por si no fuese suficiente, más allá de que la batería es extraíble para que podamos dejarla cargando por separado o incluso buscar recambios para alargar el tiempo de uso, viene junto a un soporte de pared que nos permite guardarla sin ocupar mucho espacio.

