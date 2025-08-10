Mini PC barato
Mini PCs baratos hay muchos, pero por menos de 160 euros pocos están a la altura del ACEMAGICIAN T8PLUS
Aprovecha el cupón descuento y hazte con este mini PC a un precio increíble. Es un equipo que, además de muy asequible, está bien valorado en Amazon
Un mini PC básico es suficiente para llevar a cabo tareas que no requieren de un procesador potente, como navegar por Internet, editar documentos usando Office u otra suite ofimática, por poner algunos ejemplos. Es más, también se puede usar a modo de centro multimedia y para jugar a juegos retro. Actualmente podemos encontrar equipos muy baratos, por debajo de los 200 euros. Y para aquellos que no tienen monitor, pueden conseguir uno de 24 pulgadas por menos de 100 euros. Por lo tanto, un presupuesto de tan solo 300 euros es más que suficiente para comprar ambas cosas.
En esta ocasión hablaremos del ACEMAGICIAN T8PLUS, que tiene un precio de venta recomendado de 199,90 euros. En el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 159,90 euros en Amazon. Para conseguirlo a este precio tienes que usar el cupón descuento de 40 euros. El cupón es válido hasta hoy, 10 de agosto, a las 23:59 horas. Así que, si estás interesado, será mejor que lo compres lo antes posible.
Llévate el ACEMAGICIAN T8PLUS a precio de derribo en Amazon
Por menos de 160 euros te llevas un mini PC que tiene un procesador Intel N150 de 4 núcleos, 16 GB de RAM y 256 GB de SSD. La memoria RAM se puede sustituir por un módulo de más GB. En cuanto al SSD, soporta un NVMe PCIe 3.0 o M.2 SATA de hasta 2 TB. Por cierto, dicho procesador tiene un TPD de solo 6 vatios y un consumo máximo de 15 vatios. Por lo tanto, lo puedes tener todo el día encendido sin que la factura de la luz se dispare.
Para ser un mini PC tan pequeño cuenta con dos puertos USB tipo A y un conector de audio en el frontal. En la parte posterior hay otros dos puertos USB tipo A, un HDMI, un DisplayPort y un puerto Gigabit Ethernet. A esto hay que añadir Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 5. Por otro lado, y pasando al sistema de refrigeración, tiene un ventilador bastante grande en la parte inferior que hace poco ruido (menos de 38 dB) incluso cuando el procesador trabaja al 100 %.
En definitiva, si buscas un mini PC que sea barato y venga con Windows 11 preinstalado, aquí tienes uno que cuenta con reseñas muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Además, es uno de los equipos con Intel N150 más asequibles que hay ahora mismo en Amazon.
