No necesitas gastar más: este POCO ofrece una experiencia fluida por mucho menos de lo que debería costar

POCO es uno de esos fabricantes que lleva años demostrando que no necesitas gastar una fortuna para conseguir un buen móvil que ofrezca potencia, una pantalla vibrante y una batería que aguante toda la jornada. Hoy te lo demostraré a través de un modelo que equilibra diseño, rendimiento y autonomía con inteligencia, justo en el punto donde muchos fabricantes terminarían subiendo el precio.

Me refiero al POCO X7 Pro, uno de esos móviles capaces de revolucionar el mercado al ofrecer una serie de características que, honestamente, deberían suponer un mayor precio. Este modelo en la versión más potente de entre las disponibles, tiene un precio oficial de 429,99 euros, y es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Por suerte, ahora está rebajado en AliExpress, donde lo podemos comprar por 279 euros.

Hablamos de ahorrarnos 150 euros en este móvil, una cantidad que te vendrá de lujo para darte algún capricho este verano. Además, al enviarlo desde España lo tendrás en casa en un par de días, e incluso nos ofrecen envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad a la hora de comprar a través de internet. Va siendo hora de perder el miedo a comprar en AliExpress y empezar a disfrutar de estas ofertas, que no se encuentran en otras tiendas.

El POCO X7 Pro ofrece un rendimiento inesperado por su precio

No cabe duda de que esta vez POCO ha querido hacer un dispositivo robusto, cómodo y visualmente atractivo pero siempre con el objetivo de que esto no suponga un aumento de precio. Tiene una curvatura ergonómica en el canto que no está ahí por casualidad, si no para resultar más cómodo, y es un detalle que marca la diferencia cuando sostienes el móvil durante un rato largo.

Su cerebro está compuesto por un Dimensity 8400-Ultra, un procesador potente y eficiente en todos los aspectos, desde edición fotográfica hasta multitarea, pasando por videojuegos. Viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno porque, como te dije al principio, se trata de la versión más potente de este móvil. Así que con él podrás disfrutar de cargas rápidas, muy buena fluidez y una capacidad generosa para guardar todo lo que quieras.

Su pantalla es una Crystal AMOLED de 6,67 pulgadas y tiene una resolución 1,5K y un brillo máximo de 3200 nits. Con ella disfrutaremos de una experiencia visual nítida, envolvente y además respetuosa con la vista, ya que reduce la luz azul.

POCO también ha avanzado mucho en el sistema fotográfico de sus smartphones. El X7 Pro monta una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una lente de 6 elementos. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles para las tomas más anchas. Su cámara frontal de 20 megapíxeles te sacará especialmente bien en modo retrato. Es un conjunto versátil con el que podrás grabar en 4K y sacar partido a la inteligencia artificial.

En autonomía, la generosa batería de 6000 mAh, combinada con carga rápida de 90 W, promete autonomía para prácticamente dos días y un proceso de carga inmediato. Todo en este móvil derrocha un equilibrio inteligente y, desde luego, gracias a esta oferta lo hace por mucho menos de lo que debería costar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.