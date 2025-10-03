No es ningún fallo, el nuevo Samsung Galaxy S25 FE con 512 GB y la mejor batería está rebajado casi 170 euros

Si eres usuario habitual de Android y estás buscando un smartphone de gama alta, sobra decir a estas alturas que apostar por Samsung es ir a lo seguro. Y hace tan solo unas semanas ha estrenado su nueva joya, que es el Samsung Galaxy S25 FE, un terminal con un equilibrio perfecto que en su mejor versión ya lo podemos encontrar con su primera gran rebaja.

Hace tan solo unas semanas que este teléfono de Samsung ha salido a la venta, siendo así la última gran novedad de la marca para completar una gama alta excelente. Eso sí, lo más cuestionado ha sido su precio, ya que por ejemplo en su versión con mejor configuración tiene un precio recomendado de 939 euros.

Igualmente, poco han tardado en aparecer los primeros descuentos para darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en un chollo. Sin ir más lejos, ahora tiene un descuento de 163 euros que lo deja por unos 775,26 euros en Amazon, prácticamente igual que en MediaMarkt o PcComponentes.

Compra el nuevo Samsung Galaxy S25 FE con un descuento de casi 200 euros

Samsung Galaxy S25 FE Samsung

El Samsung Galaxy S25 FE es el último lanzamiento que estábamos esperando para completar la familia de la gama alta y ha llegado para convertirse en la opción más equilibrada de la marca. Comenzando a hablar sobre su diseño, adopta la misma forma que sus hermanos mayores, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, los anillos de la cámara se mantienen intactos con un acabado plateado, crece en tamaño con respecto al anterior Samsung Galaxy S24 FE y tiene un grosor de 7,4 mm.

De hecho, nos encontramos con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas al igual que el Samsung Galaxy S25+, pero con la diferencia de que no es LTPO ni tan brillante. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 px), una tasa de refresco variable que alcanza hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.900 nits. Lo que sigue manteniendo es su característica tecnología Vision Booster que mejora la visibilidad en exteriores, además de que cuenta con una protección Gorilla Glass Victus+.

Otro de los grandes cambios está en su interior, ya que le da vida un procesador Exynos 2400, el cual es capaz de mover con fluidez cualquier tarea a pesar de que esté un ligero escalón por debajo del resto de variantes del Galaxy S25 y, como era de esperar, está preparado para aprovechar al máximo las funciones de Galaxy AI.

Esta versión en oferta viene con una memoria RAM de 8 GB, que también ha sufrido un pequeño recorte, y un generoso almacenamiento de 512 GB. Sin olvidarnos de que, al haber llegado en estas fechas, ya funciona bajo la capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y, mucho ojo porque nos promete hasta 7 años de actualizaciones.

Mientras que si nos centramos en el apartado fotográfico, monta una triple cámara formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP para obtener unos resultados sobresaliente, llegando a grabar vídeos con una resolución 8K a 30fps y en 4K hasta 120 fps. Eso sí, la mejora más notable está en su cámara frontal de 12 MP, que es como la de los modelos más premium.

Para rematar, si eres de esas personas que busca un terminal con autonomía de sobra, este lo tiene todo para conquistarte. Porque sí, es otro de sus fuertes al llevar instalada una batería de 4.900 mAh que aguanta más de un día de uso (superando así al resto de modelos de la familia) y admite una carga rápida de 45 W que es exactamente la misma que la de los Galaxy S25 Ultra, a lo que debemos sumarle una carga inalámbrica de 15 W por si prefieres olvidarte de los cables.

