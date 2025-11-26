Ofertón a la vista: este móvil realme con cámara de 50 MP y batería para varios días está tirado de precio

¿Te imaginas estrenar un nuevo móvil de gama media con un rendimiento excelente casi a mitad de su precio? Pues déjame decirte que en el Black Friday este tipo de oportunidades sí existen. Tan solo hay que echarle un ojo a este realme 14 Pro 5G, un terminal con un equilibrio sobresaliente, el cual tiene un descuento brutal por tiempo limitado.

Este móvil de realme llegó al mercado por un precio recomendado de 429,99 euros, pero, gracias a su actual descuento de 170 euros, podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 259,99 euros en Amazon, que es el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha en este comercio.

Compra el realme 14 Pro 5G casi a mitad de precio durante el Black Friday

Queda poco más de un mes para cerrar el año y el realme 14 Pro 5G es de los mejores móviles que puedes encontrar a día de hoy en la gama media. Si empezamos hablando sobre su diseño, se siente más premium que la generación anterior al tener un marco de aluminio, unos bordes curvos que mejoran mucho el agarre, una trasera con un efecto de polvo y, para rematar, estrena una certificación IP69 que lo hace muy resistente al agua. Todo con un ligero peso de 181,5 gramos.

La pantalla que tiene es otra de las cosas que más nos gustó a la hora de analizarlo, pues dispone de un panel AMOLED curvo de 6,67 pulgadas que, más allá de aportarnos una experiencia algo más inmersiva y reducir los reflejos, nos ofrece una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 4.500 nits y, por su no fuese suficiente, cubre el 100% del espacio DCI-P3. En resumidas cuentas, se ve de lujo.

Y si estás buscando un móvil con buena autonomía, déjame decirte que este superará tus expectativas, ya que incorpora una batería de 5.260 mAh que es capaz de ofrecernos hasta dos días de uso con cada carga y, a su vez, admite una muy buena carga rápida de 45 W que, por ejemplo, en el poco rato que tardemos en ducharnos, se encargará de brindarnos el 50% o más de batería.

Algo similar podemos decir de su apartado de fotografía, el cual no busca ser el mejor, pero si ofrecernos unos resultados decentes. Para ello, monta un gran módulo circular en la parte trasera, al que le dan forma un sensor principal Sony IMX882 de 50 MP y un sensor monocromo de 2 MP, ambos acompañándose de un flash triple que ayuda muchísimo en escenas nocturnas. Mientras que si le damos la vuelta, la protagonista es una cámara frontal de 16 MP que sorprende positivamente.

Por otro lado, si hablamos sobre su rendimiento, el encargado de darle vida a este smartphone es un procesador MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G que destaca por su gran eficiencia y tener potencia de sobra para la gran mayoría de usuarios, algo que se nota a la hora de movernos entre diferentes aplicaciones, jugar o usar algunas funciones de IA que trae por defecto.

Sin dejar de lado que, en este caso, se apoya en una memoria RAM de 8 GB y un gran almacenamiento de 256 GB, además de que funciona bajo una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15, aunque ya es oficial que se podrá actualizar a Android 16 durante el primer trimestre de 2026 para disfrutar de las últimas novedades.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.