OnePlus firma el reloj que está arrasando en ventas por su autonomía y fluidez

Creo que si hay algo que puede arruinar la experiencia de tener un smartwatch, es la sensación de tener que pasar más tiempo cargándolo que llevándolo en la muñeca. Muchos teléfonos inteligentes brillan en prestaciones, pero flaquean en autonomía. Otros, son resistentes y duraderos, pero sacrifican fluidez o funciones. De ahí que encontrar el equilibrio no sea sencillo.

Sin embargo, el OnePlus Watch 2R llena con una propuesta directa: ofrecer lo mejor de Wear OS a nivel de notificaciones, apps, pagos o gestión de la música, una autonomía muy por encima de la media y un diseño ligero que no te pesa ni física ni visualmente. Todo esto, con un enfoque pensado para quien quiere un reloj completo pero sin complicaciones.

Y es que el precio oficial de 279 euros de este reloj, una cifra que puedes comprobar en la web de OnePlus, ya es bastante ajustado, ahora que lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde se queda a 122 euros, se convierte en uno de los modelos con mejor relación calidad-precio del mercado. Ten en cuenta que, además, se envía desde España para que lo puedas tener en la muñeca cuanto antes, y también que tiene envío y devolución gratis para que puedas comprobar si te resulta cómodo antes de decidir si quedarte con él.

OnePlus Watch 2R: una comodidad que (no) se nota

En esta ocasión, OnePlus ha optado por dotar a este reloj de un cuerpo de aluminio que, además de darle un aspecto elegante, le ha permitido reducir su peso con respecto al Watch 2. De ahí que sea un reloj especialmente cómodo para usar durante todo el día, también si duermes con él. Su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas tiene un brillo más que suficiente para que la puedas ver con claridad incluso bajo la luz directa del sol. Y al estar protegido por un cristal reforzado, asegura una buena durabilidad frente a golpes y arañazos.

El Watch 2R no se conforma con un único chip. De ahí que integre el procesador Snapdragon W5, encargado de las tareas más pesadas, y el coprocesador BES2700, que asume las funciones más básicas y de bajo consumo. Este enfoque dual le permite al reloj alternar entre potencia y eficiencia pero sin que te tengas que preocupar en ninguno de estos sentidos. En la práctica, esto significa que podremos obtener hasta 100 horas de uso mixto, unos cuatro días, antes de necesitar una carga. Y, si activas el modo ahorro de energía, podrás alcanzar los 12 días de uso.

La pantalla de la que hablábamos antes no solo es brillante, también ofrece una excelente reproducción de color y un gran contrate. Es algo que se nota especialmente a la hora de consultar mapas, entrenamientos y prácticamente cualquier aplicación. Y, por supuesto, podrás elegir entre múltiples esferas preinstaladas o descargar nuevas a través de Google Play.

Si nos adentramos en las funciones de salud y deporte, no cabe duda de que el OnePlus Watch 2R es, ante todo, un reloj para mantenerte activo. De ahí que cuente con más de 100 modos deportivos entre las que encontraremos desde opciones populares, como carrera, ciclismo o natación, hasta aquellas menos comunes, como remo o artes marciales. De hecho, su resistencia IP68 y 5 ATM permiten que lo puedas utilizar en actividades acuáticas.

También tiene un GPS de doble banda que mejora la precisión tanto en entornos urbanos con edificios altos como en rutas de montaña con árboles densos. Esto significa que te brindará trazados más exactos y métricas más fiables. Y, al detectar tu frecuencia cardíaca, tu nivel de oxígeno en sangre, de estrés o tus horas de sueño, podrá también detectar patrones irregulares para alertarte si se detectan anomalías.

El OnePlus Watch 2R es un reloj que consigue equilibrar ligereza, funciones avanzadas y autonomía como pocos en su gama de precio, especialmente ahora que lo podemos comprar rebajado. Lo que ofrece es una experiencia sólida, fluida y duradera para quienes quieren un reloj inteligente que se adapte a su rutina, y no al revés.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.