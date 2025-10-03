Oportunidad de oro para comprar este smartwatch Garmin ideal para running muy barato (no cuesta ni 125 euros)

Desde quienes están dando sus primeros pasos en el mundo del running hasta los corredores más experimentados, muchos apuestan por llevar relojes inteligentes de Garmin en su muñeca. Esto en gran parte se debe a todas las funciones pensadas para el deporte que nos ofrecen, además de que la autonomía suele ser superior a otras opciones más populares. Así que, si estabas pensando en comprar uno, el Garmin Forerunner 55 está en estos momentos tirado de precio.

Este reloj de Garmin tiene un precio recomendado de 199,99 euros que ya de por sí lo hace uno de los modelos más accesibles de la marca, pero es que ahora, gracias a un descuento total de 76 euros, podemos aprovechar para conseguirlo por tan solo unos 123,95 euros en Amazon. Y si prefieres otra alternativa de compra, en MediaMarkt está rebajado por unos 154 euros y en PcComponentes por unos 167,98 euros.

Compra el Garmin Forerunner 55 con un descuento de casi el 40%

Garmin Forerunner 55 Garmin

El Garmin Forerunner 55 es un smartwatch pensado para acompañarnos en nuestro día a día, el cual sobre todo destaca por venir con una gran variedad de funciones enfocadas al deporte. Vamos, que si eres un apasionado del running o ciclismo, encajará a la perfección en tu muñeca. Pero vayamos por partes.

En cuanto a su diseño, nos encontramos con que tiene un bisel de polímero reforzado y una cómoda correa de silicona que podemos intercambiar para adaptarlo a nuestro estilo, además de que apenas pesa unos 37 gramos. Mientras que si hablamos de su apartado visual, la protagonista es una pantalla circular transflectiva de 1,04 pulgadas a color que nos ofrece una resolución de 208 x 208 píxeles y viene protegida con un cristal reforzado.

Otro de sus grandes puntos fuertes es la navegación y la seguridad. Esto se debe a que integra GPS de alta precisión para registrar desde nuestras carreras hasta rutas de senderismo por cualquier lugar y, a la hora de realizar ciertas actividades al aire libre, es capaz de enviar nuestra ubicación en tiempo real a las personas que tengamos guardadas como contacto de emergencia y dispone de una función de detección de accidentes.

Por otro lado, incluye 18 aplicaciones deportivas enfocadas a diferentes modalidades, una función de tiempo de recuperación que nos indica el tiempo que debemos descansar hasta el próximo entrenamiento, nos da un pronóstico para nuestras próximas carreras en base de los datos recogidos anteriormente y nos sugiere planes de entrenamientos personalizados. En otras palabras, es como tener un entrenador personal en la muñeca.

Y por si no fuese suficiente, también tenemos un apartado de salud bastante avanzado, ya que incorpora diferentes sensores para medir la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la calidad del sueño, el estrés y hasta el ciclo menstrual. Eso sí, lo diferencial con respecto a otros modelos es la función Body Battery, que calcula nuestro nivel de energía estimando según la carga acumulada entre descanso y actividad, ayudando a planificar mejor los entrenamientos y los momentos de recuperación.

Por último, no podemos olvidarnos de que tiene una resistencia al agua de hasta 5 ATM para que podamos sumergirlo sin miedo y así medir con precisión nuestros entrenamientos acuáticos. Y en términos de autonomía, gracias a su batería de larga duración llega a brindarnos hasta 2 semanas de uso en modo smartwatch, aunque esto puede variar según tengamos o no algunas funciones activadas. De hecho, si mantenemos el GPS siempre en funcionamiento, el tiempo se reduce a unas 20 horas. En líneas generales, es un reloj inteligente muy completo, y más por el precio que tiene.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.