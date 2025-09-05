Una maceta que sonríe, se enfada y te pide agua: parece ciencia ficción

Durante años, el cuidado de las plantas ha estado lleno de intentos fallidos, y te lo dice alguien a quien se le han muerto demasiadas por regarlas demasiado, desatenderlas durante días, colocarlas en lugares con poca luz... Quienes aman lo verde sabe que mantenerlas saludables no siempre es fácil.

En paralelo, la tecnología del hogar inteligente ha crecido en todos los rincones de la casa: bombillas, altavoces, aspiradores... ¿Por qué no iba a hacerlo también en algo tan cotidiano como una maceta? Claro que lo ha hecho, el forma de Tuya Ivy, una maceta inteligente que, además de medir la humedad o la temperatura, se comunica contigo.

Ahora te contaré todo lo que es capaz de hacer este gadget que casi parece una mascota virtual pero, antes, me gustaría hablarte de su precio. Esta maceta tiene un precio oficial de 99 euros, y es algo que hemos visto en tiendas como Para el Hogar. Cierto es que en Amazon supera los 110 euros, pero más interesante es saber que en AliExpress la podemos comprar por 50 euros. Así que tenemos dos opciones, o conseguirla a mitad de precio o comprar dos por el precio de una si queremos también tener una para regalar.

Ivy, una maceta con emociones

Estarás de acuerdo conmigo en que Ivy no se parece a ninguna maceta tradicional. Es normal si tenemos en cuenta que tiene un sistema de 7 sensores que monitorizan en tiempo real el estado de la planta y su entorno. Gracias a esto, detecta la humedad del suelo, la temperatura, la luz ambiental, la humedad del aire y otros parámetros clave.

En lugar de enviarte únicamente cifras a través de la app, lo que hará será traducir esa información en expresiones faciales. Puede mostrar hasta 49 emociones distintas, logrando que cualquier persona -aunque no sea experta en plantas- entienda de inmediato qué necesita.

Detrás de su cara simpática, Ivy utiliza un chip de control que conecta todos los sensores con la app Tuya Smart, que está disponible para iOS y para Android. A través de ella puedes configurar recordatorios de riego, recibir notificaciones si la temperatura es demasiado baja o alta, consultar gráficos de evolución de la planta, ajustar alertas personalizadas...

Me parece interesante que, a diferencia de otros gadgets más "serios", Ivy apuesta por la interacción emocional. Reconoce hasta cinco gestos táctiles distintos, así que podrás acariciarla y reaccionará con un gesto de felicidad mientras que, si la tocas con insistencia, mostrará fastidio.

Por lo que he podido leer, quienes la han probado destacan lo fácil que resulta entender la planta gracias a sus expresiones. Incluso resulta divertido para niños, que pueden empezar a trabajar su sentido de la responsabilidad cuidando de una planta. A mí me parece el típico regalo original y diferente con el que acertarás seguro. Y, con el descuento que tiene ahora, es difícil resistirse.

